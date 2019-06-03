Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией - Румас

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Сергей Румас

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией и предлагает реализовать совместные проекты в сферах фармацевтики, энергетики, электроники, инноваций, целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с парламентской делегацией Словакии во главе с председателем Национального совета Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения динамично развиваются на протяжении последних лет. И мы достигли значительного прогресса в развитии политического, экономического, межпарламентского и регионального диалога. Есть много сфер, где мы сотрудничаем и где могли бы объединить усилия и, несомненно, достичь успеха. Это в первую очередь фармацевтика, энергетика, электроника, инновации, научно-техническое сотрудничество, целлюлозно-бумажная промышленность", - отметил Сергей Румас. Также, по его мнению, стороны могли бы активнее взаимодействовать в образовании.

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Фото Генналия Жинкова