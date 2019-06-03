Макей рассказал, что нужно для упрощения поездок белорусов в Евросоюз

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад Евросоюз изменил логику отношений с восточными партнерами. Но отношения с Беларусью еще не до конца нормализованы, поэтому белорусский президент не поехал на мероприятия «Восточного партнерства» в Брюссель. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы», который проводит Совет по международным отношениям «Минский диалог».



Фото: mfa.gov.by

Что изменилось в «Восточном партнерстве»

— Хотелось бы свое видение места «Восточного партнерства» в контексте наших отношений с Западом и Востоком, а также перспектив этой инициативы именно как фактора региональной политики. С этой точки зрения первостепенное значение имеют не все 10 лет «Восточного партнерства», а лишь, на наш взгляд, последние пять, начиная с 2014 года.

Именно тогда, считает Макей, «надуманный, искусственный и привнесенный извне» конфликт между восточной и западной ориентациями в нашем регионе вылился в кризис в Украине.

В результате логика «Восточного партнерства» изменилась, считает министр. Инициатива стала больше ориентирована не на политическую и экономическую интеграцию, а на укрепление суверенитета и стимулирование экономического развития каждого из государств в «Восточном партнерстве» по его индивидуальным предпочтениям.

— О глубине произошедшего в ЕС мировоззренческого сдвига говорит и фраза из резолюции Европарламента 2014 года: «Свободы, демократические ценности и права человека могут развиваться лишь в соответствующей среде, характеризующейся экономической и социальной стабильностью, а также международной безопасности, что показала история самого Европейского союза».

По словам министра, Беларусь на 100%, и даже на 200%, может подписаться под этой фразой.

— Эти идеологические изменения способствовали нормализации наших отношений с Евросоюзом и Западом в целом.

До своего выступления, общаясь с журналистами, министр отметил, что Россия с пониманием относится к тому, что Беларуси нужно иметь хорошие отношения с Западом.

— Мы не оглядываемся ни на кого. Можно сказать, мы оглядываемся во все стороны. Мы понимаем, что выжить в сегодняшней ситуации мы можем только, если будем дружить со всеми соседями.

Почему Лукашенко не поехал в Брюссель

Макей с сожалением отметил, что Беларусь сама остается под санкциями ЕС, пусть и минимальными. Речь об оружейном эмбарго и персональных санкциях против четырех чиновников и силовиков, подозреваемых в ЕС в причастности к громким исчезновениям политиков в 1999—2000 годах.

— Это тормозит восстановление доверия между нами и Западом. Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им.

Именно потому, что отношения еще «не вполне нормализованы», Александр Лукашенко посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества «Восточного партнерства» в Брюсселе, отметил Макей.

— Восточное партнерство должно предполагать отказ от таких бесполезных и давно переживших свой век барьеров.

Министр добавил, что это не значит, что Беларусь отказывается от ценностей и правил, принятых в европейской семье.

— Надо к этому двигаться постепенно, нельзя одномоментно изменить ситуацию в обществе, в стране. Нельзя достичь тех демократических целей, к которым некоторые государства шли даже не десятилетиями, а веками.

Что с визами и границей

По словам Макея, нужно без предварительных условий начинать переговоры о базовом соглашении между Беларусью и ЕС.

Он напомнил, что сейчас завершается работа над визовыми соглашениями с ЕС, но Беларусь предприняла и ряд односторонних шагов, введя безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе — входящих в ЕС.

— Это еще не предел, мы работаем и будем работать над дальнейшей либерализацией визового режима.

Комментируя после своего выступления, что министр имел в виду, он подчеркнул, что обсуждаются различные варианты, в том числе «как упростить прохождение визовых процедур на сухопутных границах».

Макей заявил, что можно и нужно сократить время ожидания для пересекающих границу Беларуси с ЕС.

— Можно думать об упреждающем электронном обмене таможенной информацией в обоих направлениях, чтобы ускорить растомаживание грузов.

Перед семинаром Макей по просьбе TUT.BY прокомментировал недавнее предложение МИД — до часа сократить время прохождения границы Беларуси и ЕС для простых людей. Макей сказал, что для этого нужна готовность с обеих сторон.

— Я прочитал отклики на форумах. Кто-то говорит, что на нашей стороне проблемы, но подавляющее большинство высказывается в том плане, что все-таки из-за, возможно, нехватки кадров или технического оборудования, больше проблем возникает на стороне наших партнеров. Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме.

Глава МИД отметил, что для этого наверняка понадобятся финансовые средства, более высокий уровень технического оснащения пограничной инфраструктуры.