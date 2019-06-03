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Макей рассказал, что нужно для упрощения поездок белорусов в Евросоюз
04.06.2019 12:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять лет назад Евросоюз изменил логику отношений с восточными партнерами. Но отношения с Беларусью еще не до конца нормализованы, поэтому белорусский президент не поехал на мероприятия «Восточного партнерства» в Брюссель. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы», который проводит Совет по международным отношениям «Минский диалог».
Что изменилось в «Восточном партнерстве»
— Хотелось бы свое видение места «Восточного партнерства» в контексте наших отношений с Западом и Востоком, а также перспектив этой инициативы именно как фактора региональной политики. С этой точки зрения первостепенное значение имеют не все 10 лет «Восточного партнерства», а лишь, на наш взгляд, последние пять, начиная с 2014 года.
Именно тогда, считает Макей, «надуманный, искусственный и привнесенный извне» конфликт между восточной и западной ориентациями в нашем регионе вылился в кризис в Украине.
В результате логика «Восточного партнерства» изменилась, считает министр. Инициатива стала больше ориентирована не на политическую и экономическую интеграцию, а на укрепление суверенитета и стимулирование экономического развития каждого из государств в «Восточном партнерстве» по его индивидуальным предпочтениям.
— О глубине произошедшего в ЕС мировоззренческого сдвига говорит и фраза из резолюции Европарламента 2014 года: «Свободы, демократические ценности и права человека могут развиваться лишь в соответствующей среде, характеризующейся экономической и социальной стабильностью, а также международной безопасности, что показала история самого Европейского союза».
По словам министра, Беларусь на 100%, и даже на 200%, может подписаться под этой фразой.
— Эти идеологические изменения способствовали нормализации наших отношений с Евросоюзом и Западом в целом.
До своего выступления, общаясь с журналистами, министр отметил, что Россия с пониманием относится к тому, что Беларуси нужно иметь хорошие отношения с Западом.
— Мы не оглядываемся ни на кого. Можно сказать, мы оглядываемся во все стороны. Мы понимаем, что выжить в сегодняшней ситуации мы можем только, если будем дружить со всеми соседями.
Почему Лукашенко не поехал в Брюссель
Макей с сожалением отметил, что Беларусь сама остается под санкциями ЕС, пусть и минимальными. Речь об оружейном эмбарго и персональных санкциях против четырех чиновников и силовиков, подозреваемых в ЕС в причастности к громким исчезновениям политиков в 1999—2000 годах.
— Это тормозит восстановление доверия между нами и Западом. Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им.
Именно потому, что отношения еще «не вполне нормализованы», Александр Лукашенко посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества «Восточного партнерства» в Брюсселе, отметил Макей.
— Восточное партнерство должно предполагать отказ от таких бесполезных и давно переживших свой век барьеров.
Министр добавил, что это не значит, что Беларусь отказывается от ценностей и правил, принятых в европейской семье.
— Надо к этому двигаться постепенно, нельзя одномоментно изменить ситуацию в обществе, в стране. Нельзя достичь тех демократических целей, к которым некоторые государства шли даже не десятилетиями, а веками.
Что с визами и границей
По словам Макея, нужно без предварительных условий начинать переговоры о базовом соглашении между Беларусью и ЕС.
Он напомнил, что сейчас завершается работа над визовыми соглашениями с ЕС, но Беларусь предприняла и ряд односторонних шагов, введя безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе — входящих в ЕС.
— Это еще не предел, мы работаем и будем работать над дальнейшей либерализацией визового режима.
Комментируя после своего выступления, что министр имел в виду, он подчеркнул, что обсуждаются различные варианты, в том числе «как упростить прохождение визовых процедур на сухопутных границах».
Макей заявил, что можно и нужно сократить время ожидания для пересекающих границу Беларуси с ЕС.
— Можно думать об упреждающем электронном обмене таможенной информацией в обоих направлениях, чтобы ускорить растомаживание грузов.
Перед семинаром Макей по просьбе TUT.BY прокомментировал недавнее
— Я прочитал отклики на форумах. Кто-то говорит, что на нашей стороне проблемы, но подавляющее большинство высказывается в том плане, что все-таки из-за, возможно, нехватки кадров или технического оборудования, больше проблем возникает на стороне наших партнеров. Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме.
Глава МИД отметил, что для этого наверняка понадобятся финансовые средства, более высокий уровень технического оснащения пограничной инфраструктуры.
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Пять лет назад Евросоюз изменил логику отношений с восточными партнерами. Но отношения с Беларусью еще не до конца нормализованы, поэтому белорусский президент не...
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