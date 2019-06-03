Макей призвал не усиливать военное присутствие США в Польше, чтобы не было «зеркальной реакции»

Источник материала: Tut.by

Если в Польше усилится военное присутствие США, это, с высокой долей вероятности, приведет к ответным мерам со стороны Беларуси и ее военных союзников, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на экспертном семинаре об итогах «Восточного партнерства». При этом он добавил, что белорусам меньше всего хотелось бы такого развития событий.



Фото: mfa.gov.by

— Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с нами государств, в первую очередь — на территории Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе. Нам непонятна, честно говоря, и его цель, в чем она состоит? В отражении угрозы? Немыслимо, чтобы в 21 веке при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился спровоцировать прямое боевое столкновение.

Но усиления НАТО у границ Беларуси, с высокой долей вероятности, вызвало бы зеркальные шаги по другую сторону границы, добавил Макей.

— Нужно ли это кому-то в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам. Но в то же время у нас есть вполне конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. И мы конечно же будем их соблюдать.

Альтернативой противостоянию в регионе глава МИД видит диалог по образцу Хельсинского процесса 1970-х годов.

По словам министра, будучи членом ОДКБ, Беларусь в то же время восстановила военное сотрудничество с Великобританией, Германией, Латвией, Литвой, Польшей и США.

— Мы налаживаем тесное взаимодействие с соседними странами-членами НАТО, в том числе в области обмена информацией. Успешно развивается сотрудничество с США по линии правоохранительных органов, включая Госпогранкомитет Беларуси, Следственный комитет и МВД.

Макей сказал, что Минск заинтересован заключить с США соглашение об избежании двойного налогообложения.