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Макей призвал не усиливать военное присутствие США в Польше, чтобы не было «зеркальной реакции»

04.06.2019 12:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в Польше усилится военное присутствие США, это, с высокой долей вероятности, приведет к ответным мерам со стороны Беларуси и ее военных союзников, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на экспертном семинаре об итогах «Восточного партнерства». При этом он добавил, что белорусам меньше всего хотелось бы такого развития событий.


Фото: mfa.gov.by

— Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с нами государств, в первую очередь — на территории Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе. Нам непонятна, честно говоря, и его цель, в чем она состоит? В отражении угрозы? Немыслимо, чтобы в 21 веке при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился спровоцировать прямое боевое столкновение.

Но усиления НАТО у границ Беларуси, с высокой долей вероятности, вызвало бы зеркальные шаги по другую сторону границы, добавил Макей.

— Нужно ли это кому-то в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам. Но в то же время у нас есть вполне конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. И мы конечно же будем их соблюдать.

Альтернативой противостоянию в регионе глава МИД видит диалог по образцу Хельсинского процесса 1970-х годов.

По словам министра, будучи членом ОДКБ, Беларусь в то же время восстановила военное сотрудничество с Великобританией, Германией, Латвией, Литвой, Польшей и США.

— Мы налаживаем тесное взаимодействие с соседними странами-членами НАТО, в том числе в области обмена информацией. Успешно развивается сотрудничество с США по линии правоохранительных органов, включая Госпогранкомитет Беларуси, Следственный комитет и МВД.

Макей сказал, что Минск заинтересован заключить с США соглашение об избежании двойного налогообложения.

 
Теги: Минск
 
 
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Если в Польше усилится военное присутствие США, это, с высокой долей вероятности, приведет к ответным мерам со стороны Беларуси и ее военных союзников, заявил глава...
 
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