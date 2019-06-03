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Выводит активы, не нем - один дом под Минском. Против Чижа подан новый иск
04.06.2019 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района Минска во вторник начал рассмотрение иска Владимира Япринцева к его экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу, передает корреспондент TUT.BY.
Как и в предыдущем иске,
Бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа,
По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.
В декабре прошлого года суд удовлетворил иск Япринцева на часть суммы, 1960 рублей. С учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен был Япринцеву 3208 рублей (адвокат Япринцева отметила, что возбуждено исполнительное производство — в полном объеме исполнения не произведено). Суд решил истребовать материалы гражданского дела о взыскании части суммы с Чижа в пользу Яринцева.
Нынешний иск подан на оставшуюся сумму — 217,3 тысячи рублей.
Истец, считает, что ответчик знал о неосновательном обогащении изначально, и соответственно рассчитал сумму подлежащих ко взысканию процентов со дня, следующего после списания денежных средств с расчетного счета. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 57,1 тысяч рублей.
В иске обращается внимание на то, что многочисленные переговоры, проводимые в том числе в рамках судебного разбирательства, не дали положительных результатов. При этом стало известно, что Юрий Чиж предпринял меры, направленные на выведение своих активов. В частности, на момент составления иска лишь один объект принадлежал Чижу на праве собственности: одноквартирный жилой дом в поселке Логожеск (не считая доли в ООО «Трайпл»).
«Полагаем, достаточно оснований считать, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать затруднительным или невозможным исполнение решения суда Центрального района Минска по настоящему делу, что в свою очередь может повлечь для истца значительный ущерб», — говорится в иске.
Истец просил суд принять во внимание, что отсутствует любая иная информация о наличии какого-либо иного имущества, за счет чего могли бы быть удовлетворены исковые требования Владимира Япринцева по этому делу.
Суд принял меры к обеспечению иска и наложил арест на имущество в пределах цены иска, принадлежащие ответчику.
От мирового соглашения представитель Чижа отказался.
Напомним, нынешний иск — не единственный между партнерами по «Трайплу». Экономический суд Минска рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о признании договора купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. Только доля Япринцева в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов,
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Суд Центрального района Минска во вторник начал рассмотрение иска Владимира Япринцева к его экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу, передает корреспондент TUT.BY.
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