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Министр ЕЭК Субботин: Беларуси необходимо снижать зависимость от рынка России

04.06.2019 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларуси необходимо снижать зависимость от рынка России и переквалифицировать свой экспорт на рынки Китая, Ближнего Востока и африканского континента. Так член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин на выставке «Белагро» прокомментировал очередные ограничения поставок белорусской продукции со стороны Россельхознадзора.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Наше министерство заняло очень активную позицию, контакт появился у нового министра (Анатолия Хатько, — прим. ред) и ветеринарной службы. Надо договариваться и искать компромисс. Надо активно вести переговоры с представителями нашего основного рынка — Российской Федерации, — заявил Субботин.

Министр также отметил, что Беларуси как минимум треть продукции надо стараться продавать в страны дальнего зарубежья.

 
 
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Республика сегодня должна переквалифицировать экспорт на рынки Китая, Ближнего Востока и африканского континента.
 
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