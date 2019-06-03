Дворник о «санкциях» Россельхознадзора: Думаю, сможем осуществлять экспорт без лишних заморочек

Источник материала: Tut.by

«Временные ограничения», которые вводятся Россией против белорусских предприятий, не носят системного характера, который влиял бы на развитие сельскохозяйственного потенциала республики. Такое мнение после торжественного открытия выставки «Белагро» высказал вице-премьер Владимир Дворник.



Фото: Анна Пащенко, «Гомельские Ведомости»

Вице-премьер отметил, что, если какие-то проблемы возникают, стороны стараются обоюдно урегулировать тот или иной вопрос и наладить отношения.

На вопрос о том, как реализуется «дорожная карта» с Россельхознадзором по снятию ограничений, вице-премьер заявил, что белорусская сторона находит сегодня понимание со стороны России.

— Думаю, в ближайшее время, проблем, которые имеются, по крайне мере мне кажется, станет гораздо меньше. Потому что мы сегодня выходим на обсуждение с российской стороной на снятие этих ограничений, чтобы информировалась наша сторона и мы максимально принимали меры, чтобы действительно те проблемы, которые появляются, были сняты с нашей стороны, а не со стороны России. То есть не доводить до закрытия предприятий. Я считаю, что мы найдем понимание, которое даст возможность нормально, по-партнерски работать и осуществлять тот экспорт, который мы прописали в дорожной карте, без каких-то лишних заморочек, — заявил вице-премьер.

Напомним, уже длительное время запреты Россельхознадзора серьезно препятствуют выполнению двухсторонних договоренностей по балансам поставок сельхозпродукции. Накануне Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат», а также режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий .