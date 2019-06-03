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Дворник о «санкциях» Россельхознадзора: Думаю, сможем осуществлять экспорт без лишних заморочек
04.06.2019 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Временные ограничения», которые вводятся Россией против белорусских предприятий, не носят системного характера, который влиял бы на развитие сельскохозяйственного потенциала республики. Такое мнение после торжественного открытия выставки «Белагро» высказал вице-премьер Владимир Дворник.
Вице-премьер отметил, что, если какие-то проблемы возникают, стороны стараются обоюдно урегулировать тот или иной вопрос и наладить отношения.
На вопрос о том, как реализуется «дорожная карта» с Россельхознадзором по снятию ограничений, вице-премьер заявил, что белорусская сторона находит сегодня понимание со стороны России.
— Думаю, в ближайшее время, проблем, которые имеются, по крайне мере мне кажется, станет гораздо меньше. Потому что мы сегодня выходим на обсуждение с российской стороной на снятие этих ограничений, чтобы информировалась наша сторона и мы максимально принимали меры, чтобы действительно те проблемы, которые появляются, были сняты с нашей стороны, а не со стороны России. То есть не доводить до закрытия предприятий. Я считаю, что мы найдем понимание, которое даст возможность нормально, по-партнерски работать и осуществлять тот экспорт, который мы прописали в дорожной карте, без каких-то лишних заморочек, — заявил вице-премьер.
Напомним, уже длительное время запреты Россельхознадзора
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