Беларусь стремится устранять проблемы при поставках сельхозпродукции в Россию до введения ограничений - Дворник

Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится своевременно решать проблемные вопросы с Россией по поставкам сельхозпродукции, чтобы не доводить до введения ограничений, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Дворник на полях международной специализированной выставки "Белагро-2019" , передает корреспондент БЕЛТА.

"Временные ограничения, которые вводятся Россельхознадзором, не носят системного характера, который бы влиял на развитие сельскохозяйственного потенциала страны. Если какие-то проблемы возникают, мы стараемся обоюдно урегулировать все вопросы и наладить отношения", - сказал Владимир Дворник. Он подчеркнул, что белорусская сторона стремится обсуждать проблемные вопросы с российской стороной и своевременно принимать меры, чтобы не доводить до ввведения ограничений. "Считаю, что мы найдем понимание, которое даст возможность нормально, по-партнерски работать и экспортировать сельхозпродукцию в соответствии с дорожной картой", - заявил он.

Вице-премьер затронул также тему диверсификации экспорта. "Мы стараемся максимально насытить свой рынок, а остальную сельхозпродукцию экспортировать. Из года в год экспорт растет, и этот год не исключение. Конечно, требуется расширять зону экспорта, поэтому сегодня стараемся работать не только с традиционными странами, но и осваивать новые рынки. Мы поставляем свою сельхозпродукцию более чем в 80 стран", - отметил Владимир Дворник.-0-