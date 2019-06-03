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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка "Белагро-2019" проходит в Минском районе

04.06.2019 12:46 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка "Белагро-2019" проходит в Минском районе
На выставке

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Белагро-2019" проходит Минском районе с 4 по 9 июня.

Участие в выставке примут более 550 компаний из 29 стран (Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция).-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Белагро-2019" проходит Минском районе с 4 по 9 июня. Участие в выставке примут более 550 компаний из 29 стран (Австрия,...
 
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