|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка "Белагро-2019" проходит в Минском районе
04.06.2019 12:46 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
На выставке
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Белагро-2019" проходит Минском районе с 4 по 9 июня.
Участие в выставке примут более 550 компаний из 29 стран (Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция).-0-
Фото Максима Гучека
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Белагро-2019" проходит Минском районе с 4 по 9 июня. Участие в выставке примут более 550 компаний из 29 стран (Австрия,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)