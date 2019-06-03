"Белагро" позволяет продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам - Хотько

Источник материала: БелТА

Анатолий Хотько

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "Белагро-2019" и другие мероприятия Белорусской агропромышленной недели позволяют продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на полях международной специализированной выставки "Белагро-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время Белорусской агропромышленной недели можно ознакомиться с достижениями белорусского сельскохозяйственного производства. На выставке представлена продукция перерабатывающей промышленности, технический и технологический потенциал аграрной отрасли, базирующийся на новых достижениях отечественного и зарубежного машиностроения. Беларуси есть что продемонстрировать и о чем рассказать зарубежным гостям", - сказал Анатолий Хотько.

Министр подчеркнул, что агропромышленный комплекс Беларуси в целом демонстрирует положительную динамику развития. "Он полностью обеспечивает внутренние потребности страны и населения и является экспортно ориентированным производством. По выпуску абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь занимает лидирующее положение среди стран СНГ, - отметил Анатолий Хотько. - Благодаря использованию инновационных подходов в технологических процессах ежегодно возрастают объемы производства сельхозпродукции. Укрепляется инфраструктура животноводческой базы. Реконструировано и технически переоснащено с установкой новейшего оборудования большинство молочно-товарных ферм, комплексов по выращиванию и откорму свиней, крупного рогатого скота и птицы. Создано около 1,5 тыс. агрогородков, построено 52 тыс. жилых домов на селе. Улучшились социальные условия проживания сельского населения".

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси. На открытой площадке можно ознакомиться с современной сельскохозяйственной техникой (более 300 образцов). В частности, широко представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля и овощей. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование демонстрируются в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением.

Помимо "Белагро-2019" во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-