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Гитанас Науседа: Литва будет поддерживать диалог с Беларусью
04.06.2019 14:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа намерен поддерживать диалог с Беларусью, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 июня, сообщает
«Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью», — сказал Науседа журналистам во вторник.
По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог «на самом высшем уровне или на уровне министров».
«Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать», — сказал новоизбранный президент Литвы.
Напомним, Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.
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