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Гитанас Науседа: Литва будет поддерживать диалог с Беларусью

04.06.2019 14:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа намерен поддерживать диалог с Беларусью, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 июня, сообщает Delfi.lt.


Фото: Facebook президента Литвы.

«Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью», — сказал Науседа журналистам во вторник.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог «на самом высшем уровне или на уровне министров».

«Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать», — сказал новоизбранный президент Литвы.

Напомним, Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

В начале мая МИД Литвы сообщил о направлении обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. В Министерстве иностранных дел на вопрос TUT.BY ответили, что Беларусь неоднократно заявляла и подтверждает намерение продолжать сотрудничество с ЕС в этой сфере, проводит стресс-тесты, однако «малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена». Из-за позиции Литвы на АЭС Беларусь уже несколько лет не может подписать соглашение с Евросоюзом — Приоритеты партнерства.

В мае на саммите в Брюсселе глава МИД Беларуси Владимир Макей выразил надежду, что после президентских выборов в Литве позиция соседей по поводу БелАЭС поменяется «в сторону большего конструктивизма». 

 
Теги: Минск
 
 
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В мае на саммите в Брюсселе глава МИД Беларуси Владимир Макей выразил надежду, что после президентских выборов в Литве позиция соседей по поводу БелАЭС поменяется...
 
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