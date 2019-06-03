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Около $65 млн заработала Беларусь на продаже интеллектуальной собственности в 2018 году
04.06.2019 14:04 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Александр Шумилин. Фото из архива
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2018 году на продаже интеллектуальной собственности заработала $65 млн. Об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня перед открытием регионального семинара "Актуальные аспекты использования прав на объекты интеллектуальной собственности", передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь - высокотехнологичная страна, но пока на интеллектуальной собственности как на отдельном продукте мы зарабатываем, на мой взгляд, не очень много. Хотя цифры достаточно впечатляющие: за прошлый год на продаже интеллектуальной собственности, на патентах, лицензионных и других договорах заработали порядка $65 млн. В вначале пятилетки эта цифра была $15-20 млн, то есть за 4 года мы практически утроили цифру", - сказал Александр Шумилин.
/Будет дополнено./-0-
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2018 году на продаже интеллектуальной собственности заработала $65 млн. Об этом журналистам сообщил председатель...
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