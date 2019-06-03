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Дворник рассказал, как Беларусь решает проблемы поставок в РФ

04.06.2019 15:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь стремится решать проблемы поставок сельхозпродукции в Россию путем обсуждений с российской стороной и своевременного принятия мер.

О этом заявил журналистам вице-премьер Владимир Дворник на полях выставки «Белагро-2019», передает БЕЛТА.

По его словам, ограничения Россельхознадзора не носят системного характера и не влияют на развитие сельскохозяйственного потенциала страны. Белорусская сторона при возникновении проблем старается обсуждать вопросы и не доводить до введения санкций.

«Если какие-то проблемы возникают, мы стараемся обоюдно урегулировать все вопросы и наладить отношения», - сказал Дворник.

Касаясь вопроса о диверсификации экспорта, он отметил, что Беларусь старается максимально насытить свой рынок, а затем уже направлять сельхозпродукцию на экспорт.

По мнению вице-премьера, стороны найдут понимание и будут «нормально, по-партнерски работать и экспортировать сельхозпродукцию в соответствии с дорожной картой».

«Конечно, требуется расширять зону экспорта, поэтому сегодня стараемся работать не только с традиционными странами, но и осваивать новые рынки. Мы поставляем свою сельхозпродукцию более чем в 80 стран», - отметил вице-премьер.

Напомним, что 3 июня введены ограничения на поставки в РФ продукции с Гродненского мясокомбината в связи с повторным обнаружением запрещенных веществ в колбасе производителя.

В конце апреля Россельхознадзор обвинил Беларусь в использовании незаконной схемы перевозки свежих яблок и раскритиковал работу фитосанитарной службы Беларуси, а с 12 апреля запретило ввозить яблоки из Беларуси

10 апреля Россельхознадзор сообщил о вводе запрета на ввоз на территорию России груш и яблок из Беларуси. Однако Минсельхозпрод Беларуси сообщил, что рассчитывает на снятие запрета.

11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент.

 
 
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Беларусь стремится решать проблемы поставок сельхозпродукции в Россию путем обсуждений с российской стороной и своевременного принятия мер.
 
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