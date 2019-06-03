|
Дворник рассказал, как Беларусь решает проблемы поставок в РФ
04.06.2019 15:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь стремится решать проблемы поставок сельхозпродукции в Россию путем обсуждений с российской стороной и своевременного принятия мер.
О этом заявил журналистам вице-премьер Владимир Дворник на полях выставки «Белагро-2019», передает
По его словам, ограничения Россельхознадзора не носят системного характера и не влияют на развитие сельскохозяйственного потенциала страны. Белорусская сторона при возникновении проблем старается обсуждать вопросы и не доводить до введения санкций.
«Если какие-то проблемы возникают, мы стараемся обоюдно урегулировать все вопросы и наладить отношения», - сказал Дворник.
Касаясь вопроса о диверсификации экспорта, он отметил, что Беларусь старается максимально насытить свой рынок, а затем уже направлять сельхозпродукцию на экспорт.
По мнению вице-премьера, стороны найдут понимание и будут «нормально, по-партнерски работать и экспортировать сельхозпродукцию в соответствии с дорожной картой».
«Конечно, требуется расширять зону экспорта, поэтому сегодня стараемся работать не только с традиционными странами, но и осваивать новые рынки. Мы поставляем свою сельхозпродукцию более чем в 80 стран», - отметил вице-премьер.
Напомним, что 3 июня
В конце апреля Россельхознадзор
10 апреля Россельхознадзор
11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь стремится решать проблемы поставок сельхозпродукции в Россию путем обсуждений с российской стороной и своевременного принятия мер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)