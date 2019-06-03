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Посидеть в тракторе, купить кролика или гусеничный бульдозер. Под Минском открылась выставка «Белагро»

04.06.2019 15:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района открылась международная специализированная выставка «Белагро-2019». На ней представлено более 300 образцов современной сельскохозяйственной техники. Среди участников 550 компаний из 29 стран: Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия и других.


Красную ленточку во время торжественного открытия перерезали председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, вице-премьер Владимир Дворник, министр промышленности Павел Утюпин, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин.




На Белагро приехали также завсегдатаи выставки прежних лет, помощник президента по Могилевской области Михаил Русый (экс-вице-премьер) и глава Могилевского облисполкома Леонид Заяц (экс-министр сельского хозяйства)












 
 
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Сегодня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района открылась международная специализированная выставка «Белагро-2019»....
 
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