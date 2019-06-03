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Работники завода «Красный борец» заступились за задержанного директора
04.06.2019 16:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники оршанского «Станкозавода «Красный борец» написали обращение президенту и высказали слова поддержки задержанному директору Александру Шульгину. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
Заводчане просят объективно рассматривать дело Шульгина, а не отдавать все на откуп правоохранительным органам.
«Человек всю жизнь отдал предприятию и заслужил более уважительное отношение. Таких людей надо на руках носить, а не на нары сажать. Все успехи связаны с его именем», — отметил один из сотрудников завода.
Руководство «Станкозавода «Красный борец» отказалось от комментариев.
Информация о задержании руководителей рядя предприятий по производству станков и инструментов
«Красный борец» является одним из крупнейших на постсоветском пространстве предприятий станкостроения по производству металлообрабатывающего оборудования. Александр Шульгин работает на заводе более 50 лет. Он родился на той же улице, где расположен завод, на «Красном борце» работали его мать, отец, сестра и брат. Шульгин прошел путь от электрика до директора завода.
Под его руководством взят курс на производство наукоемкого и высокопроизводительного оборудования.
— Надо соответствовать мировому уровню, чтобы быть принятым за рубежом. Пришлось менять мышление сотрудников, чтобы появилось понимание: без сертификации мы не выйдем за пределы республики и даже на внутреннем рынке не выдержим конкуренции, — говорил Шульгин в интервью журналу «
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Александр Шульгин работает на заводе более 50 лет. Он родился на той же улице, где расположен завод, на «Красном борце» работали его мать, отец, сестра и брат. Шульгин...
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