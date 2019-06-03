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Меньше 400 рублей получают работники 151 предприятия

04.06.2019 16:18 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Информацию о том, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.

Субъектам хозйствования, где платятся такие зарплаты, правительство уделяет особое внимание. 

По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, поставлена четкая задача - к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. С 1 января 2020 года власти примутся за предприятия с заработной платой ниже 500 рублей, сказал он в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Есть две составляющие, которыми нужно руководствоваться: эффективность работы этих предприятий и принятие управленческих решений. Если становится понятно, что  предприятие не способно эффективно работать, нужно присоединять его к другому, продавать или ликвидировать. При этом необходимо трудоустроить людей. В любом случае  платить такую зарплату  непозволительно, сказал Турчин.

Однако количество таких организаций уменьшается. «Почти 100 организаций за апрель имели в среднем более 400 рублей», - уточнил заместитель Минтруда и соцзащиты Андрей Лобович.

По его словам, на этих предприятиях работают около 18000 человека. Но еще в январе-феврале такие зарплаты были у работников 250 предприятий, так что их количество уменьшилось в среднем на 40%.

Напомним, что ранее в правительстве уже касались темы зарплат в 400 рублей. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая заявил, что к концу полугодия таких зарплат на предприятиях быть не должно - их следует повышать соизмеримо росту производительности труда.

27 мая первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин заявил, что организации, которые платят неоправданное низкие зарплаты - одно из главных препятствий на пути экономического  развития.

 
 
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Информацию о том, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.
 
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