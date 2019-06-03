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Меньше 400 рублей получают работники 151 предприятия
04.06.2019 16:18 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Информацию о том, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.
Субъектам хозйствования, где платятся такие зарплаты, правительство уделяет особое внимание.
По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, поставлена четкая задача - к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. С 1 января 2020 года власти примутся за предприятия с заработной платой ниже 500 рублей, сказал он в интервью
Есть две составляющие, которыми нужно руководствоваться: эффективность работы этих предприятий и принятие управленческих решений. Если становится понятно, что предприятие не способно эффективно работать, нужно присоединять его к другому, продавать или ликвидировать. При этом необходимо трудоустроить людей. В любом случае платить такую зарплату непозволительно, сказал Турчин.
Однако количество таких организаций уменьшается. «Почти 100 организаций за апрель имели в среднем более 400 рублей», - уточнил заместитель Минтруда и соцзащиты Андрей Лобович.
По его словам, на этих предприятиях работают около 18000 человека. Но еще в январе-феврале такие зарплаты были у работников 250 предприятий, так что их количество уменьшилось в среднем на 40%.
Напомним, что ранее в правительстве
27 мая первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин
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Информацию о том, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.
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