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Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за $2,4 миллиона
04.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сейчас частное предприятие «Агроэкоотдых» признано банкротом, назначен антикризисный управляющий и открыто ликвидационное производство. Все имущество было оценено в 5,1 миллиона рублей и разделено на 6 лотов, по котором и будут проведены электронные торги.
Сведения о земельных участках: пл. 2.4536 га, 0.2145 га, 0.0416 га предоставлены продавцу на праве аренды (срок действия по 13.02.2111) для строительства этнокультурного туристического агрокомплекса. Обременения: водоохранные зоны водных объектов озера Нарочь, линий электропередачи, территория заповедников, национальных парков и дендропарков .
Напомним,
Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий
Дата и время проведения электронного аукциона: 04.07. 2019 в 11.00 (каждый следующий лот с интервалом в 10 минут). Организатор торгов ООО "ИПМ-Консалт оценка».
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Фото: Павел Садовский
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