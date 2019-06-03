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Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за $2,4 миллиона

04.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Сейчас частное предприятие «Агроэкоотдых» признано банкротом, назначен антикризисный управляющий и открыто ликвидационное производство. Все имущество было оценено в 5,1 миллиона рублей и разделено на 6 лотов, по котором и будут проведены электронные торги.

Основной лот включает в себя 12 гостевых домиков, дом-музей, здание пожарного поста и хоз.блока, хозяйственные постройки и сооружения, ветряные и водяные мельницы, искусственные водоемы, купели, водную технику, квадроциклы, хоз. и специальную технику, животных и прочее имущество согласно перечню. Все это оценивается в стартовые $2,3. 

Сведения о земельных участках: пл. 2.4536 га, 0.2145 га, 0.0416 га предоставлены продавцу на праве аренды (срок действия по 13.02.2111) для строительства этнокультурного туристического агрокомплекса. Обременения:  водоохранные зоны водных объектов озера Нарочь, линий электропередачи,  территория заповедников, национальных парков и дендропарков .


Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Напомним, агроусадьба «Наносы-Новоселье» отличалась уникальным подходом к организации отдыха. На небольшом полуострове (около 270 соток), омываемом с трех сторон Нарочью, собственник Евгений Новоселецкий постарался воссоздать самобытную культуру белорусской деревни. Здесь подавали блюда XIX века, учили печь хлеб, знакомили с белорусской культурой. 

Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий погиб в автомобильной аварии.


Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона

Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за ,4 миллиона
 
 
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Одна из самых ярких агроусадеб - «Наносы-Новоселье» будет продана с аукциона. То, что собственники оценивали в $4,5 миллиона, будет выставлено на торги за...
 
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