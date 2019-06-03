Агроусадьба «Наносы» всё. Предприятие признано банкротом и выставлено на торги за $2,4 миллиона

Сейчас частное предприятие «Агроэкоотдых» признано банкротом, назначен антикризисный управляющий и открыто ликвидационное производство. Все имущество было оценено в 5,1 миллиона рублей и разделено на 6 лотов, по котором и будут проведены электронные торги.

Основной лот включает в себя 12 гостевых домиков, дом-музей, здание пожарного поста и хоз.блока, хозяйственные постройки и сооружения, ветряные и водяные мельницы, искусственные водоемы, купели, водную технику, квадроциклы, хоз. и специальную технику, животных и прочее имущество согласно перечню. Все это оценивается в стартовые $2,3.

Сведения о земельных участках: пл. 2.4536 га, 0.2145 га, 0.0416 га предоставлены продавцу на праве аренды (срок действия по 13.02.2111) для строительства этнокультурного туристического агрокомплекса. Обременения: водоохранные зоны водных объектов озера Нарочь, линий электропередачи, территория заповедников, национальных парков и дендропарков .