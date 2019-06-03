Посол Евросоюза ответила на инициативу Макея по упрощению перехода границы

Источник материала: Tut.by

Ускорение процесса перехода белорусско-европейской границы — вопрос инфраструктуры, и ЕС вкладывает в нее деньги. А соглашение об упрощении визового режима Минск и Брюссель подпишут после завершения внутригосударственных процедур, которые могут занять два-три месяца. Об этом в комментарии TUT.BY заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, комментируя в кулуарах семинара к 10-летию «Восточного партнерства» «пограничные» инициативы белорусского МИД.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Владимир Макей, а также его заместитель Олег Кравченко, на разных площадках предложили Брюсселю добиться того, чтобы переходить границу Беларуси с Евросоюзом можно было не дольше чем за час. TUT.BY поинтересовался, что думают об этом в самом Евросоюзе.

Викторин напомнила, что ЕС уже вкладывает деньги в пограничную инфраструктуру на границе с Беларусью и на белорусской-украинской границе. Дипломат признает, что есть возможность делать больше.

— Это вопрос и технический — нужна инфраструктура. Пунктам погранперехода, наверное, нужно больше места. Нужны двусторонние соглашения между двумя странами-соседями.

Викторин отметила, что Европейский инвестиционный банк будет реализовывать проект по модернизации инфраструктуры на одном погранпереходе на границе Беларуси и Литвы.

Переговоры же по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС уже завершены, противоречий нет, текст согласован, говорит собеседница.

Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры, отмечает Викторин. По словам дипломата, этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов. Ожидается, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне.

Другой документ — «Приоритеты партнерства» — остается в подвешенном состоянии из-за разногласий по ядерной безопасности между Беларусью и Литвой. Андреа Викторин надеется, что процесс разморозится после того, как Минск опубликует Национальный план действий по внедрению рекомендаций, сделанных по итогам стресс-тестов БелАЭС,

Для переговоров о заключении базового соглашения, на чем настаивает Минск, пока «немного рано», говорит глава представительства ЕС.

— Прежде чем мы сможем это сделать, Еврокомиссия должна получить мандат 28 стран-членов на эти переговоры.

— Вы просили их об этом мандате?

— Пока нет. В понимании 28 стран-членов, мы сначала должны подписать «Приоритеты партнерства».

Викторин говорит, что ЕС не выдвигает каких-то предварительных условий для начала переговоров, но в Брюсселе есть «определенные ожидания» на этот счет. На уточняющий вопрос, идет ли речь о ситуации с правами человека, дипломат ответила утвердительно.