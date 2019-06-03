Агроновости. Поспели буйные травы

Источник материала: Ивьевский край



Всего 16300 га трав запланировано убрать во время первого укоса. И масштабные работы в этом направлении напряженно ведутся во всех без исключения сельхозпредприятиях района, в районе скошена почти четверть трав первого укоса - 3739 га (23%). В КСУП «Субботники» на 4 июня скошено уже 33% трав первого укоса, в КСУП «Баума» - 28%. В районе убраны 92 га первого укоса, 56% от скошенных трав. Скошено люцерны в чистом виде 54 га.

Предстоит заготовить в 2019 году 9720 тонн сена, 100050 тонн сенажа, 115000 тонн силоса.

В общую копилку заготовлены первые 95 тонн сена. Почин был сделан первыми тремя тоннами в КСУП «Субботники». А всего на 4 июня в районе заготовлено 95 тонн сена, что пока составляет только 1 % от требуемого. Но темпы набирают силу, 68 тонн было заготовлено за последний день.

За первые летние дни в районе заготовлено 45 от запланированного объема сенажа, всего 3896 тонн. По 6% заготовили КСУП «Баума» и «Субботники», 865 и 985 тонн соответственно.

Начали закладывать кормовые траншеи с силосом, заготовлен первый процент от требуемого объема, всего 1021 тонна. Лидерами в заготовке силоса являются СПК «Баума» и «Субботники», заготовившие соответственно 730 и 291 тонну сочного травяного корма. Все корма заготовлены из сурепицы, с консервантом.

Стартовала заготовка травяных кормов и в стрейч-пленку, которых предстоит всего заготовить 10106 тонн. Почин сделан - 710 тонн, или 7% к планируемому объему.

Всего в районе предстоит заготовить 31,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Движение в данном направлении началось - заготовлено 0,65 ц.к.ед. на условную голову скота.

Самый большой объем работ в кормозаготовочных работах предстоит сделать в филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро» - скосить 7300 га трав, заготовить 3683 тонны сена, 40393 тонны сенажа, 43517 тонн силоса, 3706 тонн травяных кормов в стрейч-пленку.





В суммарном выражении азотагровцы заготовили 24 тонны сена, 1323 тонны сенажа. Оперативно ведутся кормозаготовочные работы в отделении «Эйгерды» филиала «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро» (управляющий Борис Иванович Вершель), где задействованы для решения продовольственной программы для скота лучшие силы. На заготовке кормов трудятся механизаторы Василий Любомирович Эгерд, Виктор Генрихович Бутрим, Петр Здиславович Подгайский, Александр Иосифович Добролович, водитель Владимир Викторович Рыбаченок.

Впереди еше много труда, кормов предстоит заготовить немало.

П. ВЛАДИН.

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