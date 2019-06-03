Эффективность реализации госпрограмм рассмотрели в Совмине

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Сергей Румас

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Президиума Совета Министров сегодня рассматривались итоги оценки эффективности госпрограмм специально созданной межведомственной комиссией, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил премьер-министр Сергей Румас, шесть реализованных в 2018 году государственных программ признаны высокоэффективными. "Наша задача оценить качество и эффективность работы руководителей государственных органов и заказчиков, - отметил Сергей Румас. - Согласно сводному отчету, из 20 реализуемых в 2018 году государственных программ шесть признаны высокоэффективными, четыре эффективными и 10 среднеэффективными. По итогам 2017 года высокоэффективных программ было девять, по итогам 2016-го - 14. Скорее всего, такая динамика связана с пересмотром методики оценки эффективности".

Как проинформировал министр экономики Дмитрий Крутой, в 2018 году лидерами по выполнению показателей стали государственные программы "Белорусский лес" и "Беларусь гостеприимная". В частности, реализация последней позволила привлечь около 5 млн туристов в страну.

По словам министра, 2018 год - середина этапа реализации госпрограмм по новым принципам. Их влияние на экономику каждый год растет, что требует повышения эффективности. На госпрограммы из всех источников финансирования в прошлом году направлено 57% ВВП. Около Br20 млрд - это средства консолидированного бюджета (около 60% всех бюджетных расходов). "Задача пятилетки - довести эту цифру до 90%. Для этого нужно включить в госпрограммы капитальную часть и принять последнюю госпрограмму по управлению финансами, где будут запрограммированы деньги на обслуживание внешнего долга, фискальные риски по предприятиям, у которых есть кредиты под гарантии правительства", - сказал Дмитрий Крутой.

Сергей Румас напомнил, что вопрос рассматривался на заседании Президиума и в прошлом году. "Это только начало процесса совершенствования. Судя по материалам, оценки заказчиков значительно отличаются от оценок комиссии. По одной и той же программе оценка варьируется от высокоэффективной у исполнителя до среднеэффективной у межведомственной комиссии", - добавил он.

Премьер-министр обратил внимание на то, что не обеспечено выполнение 10 из 53 сводных целевых показателей, до сих пор не решена проблема объективности планирования показателей.

Отдельно на заседании Президиума было рассмотрено выполнение программы развития аграрного бизнеса, которую комиссия отнесла к среднеэффективным.-0-