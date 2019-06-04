Жители Первомайского района объединились и подали в суд на администрацию: «Чиновники идут против президента, оппозиции и народа»

Пресс-конференция прошла сегодня на территории «Пресс-клуба». На мероприятии своими историями «борьбы» поделились известные районные активисты – Наталья Ермолович ( «Дом с растяжкой» ), Галина Синилевич ( строительство бизнес-центра на бульваре Толбухина ), а также Анна Ковалева, Валерий Языков и Юрий Губаревич с эпопеей о строительстве 7 паркингов возле метро «Московская» . Истории разные, но «враг» один. Активисты уверены – изменить ситуацию с «уплотнением» дворов поможет только смена местной власти:

– Цікава, як ставяцца да праблемы чыноўнікі, якія павінны яе вырашаць? Для прыклада Васіль Касавец – намеснік адміністрацыі, адказны за будаўніцтва на тэрыторыі Першамайскага раёна. Год таму, у ліпені, праводзілася грамадскае слуханне па забудове суседняга квартала (пр. Незалежнасці,72 – 80). Я персанальна там быў і чуў ад Касаўца такую цытату: “Тут никого не интересует, что вы думаете. Вас позвали только для того, чтобы познакомить с проектом” . Подкрэсліваю, гэта пасланне чыноўнікаў да жыхароў на грамадзянскім сабранні <…>.

І глядзіце, что атрымліваецца – Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка неаднаразова, звяртаючыся да чыноўнікаў, казаў: “Хопіць здзеквацца з нашых грамадзян”. Апазіцыя гаворыць тое самае: “Хопісь здзеквацца з нашых грамадзян”. Грамадзяне кажуць: “Хопіць з нас здзеквацца!”. Нацыянальны кансэнсус! Усе між сабой згодны. Але хто гэтаму супрацьстаіць? – задается вопросом Юрий Губаревич.