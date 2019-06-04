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Жители Первомайского района объединились и подали в суд на администрацию: «Чиновники идут против президента, оппозиции и народа»
04.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жители Первомайского района играют по-крупному. Местные подали в суд на районную администрацию и собрали журналистов, чтобы объявить о сборе подписей за отставку чиновников, ответственных за уплотнение их дворов. Подробности – в репортаже Realt.by.
Некогда Первомайский район считался самым зеленым участком города. Однако те времена прошли. То и дело жителей «информируют» о новом и новом уплотнении: многие
Пресс-конференция прошла сегодня на территории «Пресс-клуба». На мероприятии своими историями «борьбы» поделились известные районные активисты – Наталья Ермолович (
– Цікава, як ставяцца да праблемы чыноўнікі, якія павінны яе вырашаць? Для прыклада Васіль Касавец – намеснік адміністрацыі, адказны за будаўніцтва на тэрыторыі Першамайскага раёна. Год таму, у ліпені, праводзілася грамадскае слуханне па забудове суседняга квартала (пр. Незалежнасці,72 – 80). Я персанальна там быў і чуў ад Касаўца такую цытату:
І глядзіце, что атрымліваецца – Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка неаднаразова, звяртаючыся да чыноўнікаў, казаў: “Хопіць здзеквацца з нашых грамадзян”. Апазіцыя гаворыць тое самае: “Хопісь здзеквацца з нашых грамадзян”. Грамадзяне кажуць: “Хопіць з нас здзеквацца!”. Нацыянальны кансэнсус! Усе між сабой згодны. Але хто гэтаму супрацьстаіць? – задается вопросом Юрий Губаревич.
По мнению активиста, «палки в колеса» вставляют представители районной власти. Именно они, со слов Юрия Губаревича, «делают все возможное, чтобы указы и распоряжения президента не выполнялись»:
– Пытанне, якое мы будзем ставіць літэральна з гэтага дня: адстаўка дзвюх чыноўнікаў, пра якіх шла гаворка вышэй – Iгар Кудрэвіч и Васіль Касавец. Дзеля гэтага будзе створана электронная петыцыя і сбор подпісаў. Рашэнне гэта можа прыняць і Прэзідэнт краіны Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, нязгодны цярпець тых чыноўнікаў, якія ігнаруюць яго пасланні. Асабліва з улікам таго, что праз год будуць прэзідэнскія выбары.
Каждый из представителей инициативных групп поделился подробностями своих историй. Так, к примеру, Наталья Ермолович – одна из тех, кому «повезло». 21 год «борьбы» для жителей «дома с растяжкой» закончился победой –
То, через что пришлось пройти жильцам за это время, Наталья вспоминает с болью – «Кто-то из соседей получил инфаркт на нервной почве, кого-то похоронили»:
– Лично нашего ребенка собирались поставить «в социально опасное положение». Мы прошли даже через это. У дедушки после всего случился инсульт. Через три месяца, благодаря поддержке соседей, Министерство образования принесло письменное извинение «за недоразумение». Но этот факт есть, и спровоцировала ситуацию Первомайская администрация.
Вместе с тем женщина отмечает, что ни на кого не держит обид, перешагнув весь негатив. Расстраивает Наталью только то, что чиновники не делают никаких выводов:
– Я бы не хотела «заякориться» в прошлых обидах. Мы их отпустили и пошли вперед. Вместе с тем выводы для себя сделали. Самое печальное, что чиновники не делают этих выводов, действуя одними и теми же методами в своем нежелании слушать.
В данный момент инициативная группа нацелена на то, чтобы добиться капитального ремонта всех трех домов жилого ансамбля у проспекта Независимости без надстройки мансардных уровней, а также внести жилые дома в группе со зданием киностудии «Беларусьфильм» и входной группой Минского электромеханического завода в перечень исторического наследия третьей категории.
Однако главный «инфоповод» встречи касался все-таки застройки территории возле станции метро «Академия наук», более известный как площадка, где собираются построить 7 паркингов. По итогу общественного обсуждения, районная администрация приняла решение в пользу проекта – «принять проект в полном объеме с отступлениями». Активисты уверяют – это незаконно:
– Мы подали исковое заявление в Суд Первомайского района о признании заседания комиссии недействительным. Исковое заявление включает в себя развернутые аргументы более, чем на 12 страницах, и ряд предложений в том числе более, чем на 60 страницах. Мобилизация людей настолько высокая, что, когда мы бросили клич о необходимости собрать средства на юридическое сопровождение всех этих процессов, около 2 тысяч рублей было собрано буквально за сутки, — рассказал активист и житель района Валерий Языков.
Прецедент в том, что ранее в суде решение комиссии по общественному обсуждению еще не оспаривалось. На вопросы из зала о том, на что именно активисты подали в суд, Валерий Языков пояснил:
— Сейчас мы не обжалуем нарушения строительного законодательства. Это следующий этап, поскольку не проведены никакие экспертизы и проектировщик не дает нам никакой конкретики. Сейчас мы обжалуем решение комиссии, поскольку сама процедура была проведена с нарушениями. Но самое главное, что они утвердили формулировку «принять проект в полном объеме с отступлениями». Расскажу людям, которые не знакомы с Постановлением. На сегодня есть только три варианта: «Отклонить», «Отправить на доработку», «Принять в полном объеме». Вот этого варианта, который предложил, глава комиссии Василий Косовец: «принять в полном объеме с отступлениями» закон не предусматривает. Именно поэтому мы подали в суд. К сожалению, обжаловать решение комиссии в досудебном порядке, на сегодня не представляется возможным.
Вместе с тем, инициативная группа анонсировала проведение местного референдума жителей Первомайского района, чтобы узнать «Согласны ли жители с тем, чтобы на территории района выполнялись распоряжения президента Республики Беларусь о прекращении уплотнительной застройки и о прекращении вырубки зеленых насаждений».
Информация о первом судебном заседании между жителями и администрацией Первомайского района должна появиться в течение июня.
Фото: Павел Садовский
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Жители Первомайского района объединились и подали в суд на администрацию: «Чиновники идут против президента, оппозиции и народа»
Жители Первомайского района играют по-крупному. Местные подали в суд на районную администрацию и собрали журналистов, чтобы объявить о сборе подписей за отставку...
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