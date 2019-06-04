Гарантия льгот. «Амкодору» одобрили специнвестконтракт в России наряду с Toyota и «Уралкалием»

Источник материала: Tut.by

Минпромторг России одобрил заявки на семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автопроме и химии. В частности, доступ к промсубсидиям может получить «дочка» белорусского «Амкодора». Об этом говорится на сайте российского ведомства.

СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства в России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на долгосрочные налоговые преференции и промсубсидии.

4 июня межведомственная комиссия по специнвестконтрактам под председательством заместителя главы Минпромторга РФ Василия Осьмакова одобрила заключение СПИКа с «Соллерс», Toyota, Верхнекамской калийной компанией (входит в «Акрон»), «Энергопром — Новочеркасский электродный завод», «Амкодор-Онего» и «Уралкалием». Срок действия каждого из одобренных СПИК рассчитан до конца 2028 года.

Напомним, в начале года «Амкодор» выкупил производственный комплекс одного из старейших предприятий России — Онежского тракторного завода (ОТК), ранее признанного банкротом, для реализации крупного инвестпроекта. На его базе «Амкодор-Онего» намерен освоить выпуск импортозамещающего производства лесозаготовительной техники. В рамках СПИКа планируется, в частности, расширение модельного ряда выпускаемых машин: харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков, а также создание производства по выпуску элементов трансмиссии и рабочего оборудования. Одной из сторон специнвестконтракта выступает также Республика Карелия, которая планирует предоставить белорусскому инвестору региональные меры стимулирования, включая сниженную ставку по налогу на прибыль и нулевую ставку по налогу на имущество, говорится в сообщении Минпромторга.

Что касается других проектов, то «Соллерс» обещает развить модельный ряд УАЗа на базе Ульяновской области и Ford Transit в Елабуге (Татарстан). Toyota также планирует обновить модельный ряд и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге. Одобрены три проекта по созданию калийных производств в Пермском крае — один у «Акрона» и два у «Уралкалия».

В целом эффект от семи проектов в Минпромторге оценивают приблизительно в 287 млрд российских рублей, которые будут привлечены в реальный сектор экономики. Кроме того, заключение этих СПИКов внесет вклад в реализацию экспортного нацпроекта, считают в министерстве, так как будет обеспечено ежегодное наращивание экспортных поставок автомобильной, химической, металлургической и лесозаготовительной продукции российского производства.

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