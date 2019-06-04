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Гарантия льгот. «Амкодору» одобрили специнвестконтракт в России наряду с Toyota и «Уралкалием»
05.06.2019 09:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минпромторг России одобрил заявки на семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автопроме и химии. В частности, доступ к промсубсидиям может получить «дочка» белорусского «Амкодора». Об этом говорится на
СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства в России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на долгосрочные налоговые преференции и промсубсидии.
4 июня межведомственная комиссия по специнвестконтрактам под председательством заместителя главы Минпромторга РФ Василия Осьмакова одобрила заключение СПИКа с «Соллерс», Toyota, Верхнекамской калийной компанией (входит в «Акрон»), «Энергопром — Новочеркасский электродный завод», «Амкодор-Онего» и «Уралкалием». Срок действия каждого из одобренных СПИК рассчитан до конца 2028 года.
Напомним, в начале года «Амкодор»
Что касается других проектов, то «Соллерс» обещает развить модельный ряд УАЗа на базе Ульяновской области и Ford Transit в Елабуге (Татарстан). Toyota также планирует обновить модельный ряд и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге. Одобрены три проекта по созданию калийных производств в Пермском крае — один у «Акрона» и два у «Уралкалия».
В целом эффект от семи проектов в Минпромторге оценивают приблизительно в 287 млрд российских рублей, которые будут привлечены в реальный сектор экономики. Кроме того, заключение этих СПИКов внесет вклад в реализацию экспортного нацпроекта, считают в министерстве, так как будет обеспечено ежегодное наращивание экспортных поставок автомобильной, химической, металлургической и лесозаготовительной продукции российского производства.
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Минпромторг России одобрил заявки на семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автопроме и химии. В частности, доступ к промсубсидиям может получить...
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