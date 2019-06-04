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Придется решаться. Беларуси надо разобраться с госпредприятиями или конкретно затягивать пояса

05.06.2019 10:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий, говорится в последнем Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси. Прогнозируемые среднесрочные темпы роста остаются невысокими, ниже 2%, что обусловлено сочетанием структурной негибкости белорусской экономики и стагнации на традиционных рынках экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всемирный банк отмечает, что даже такой скромный прогноз по ВВП для зависит от частичной — по крайней мере, на уровне 50 процентов — компенсации потерь от проводимого в России так называемого «налогового маневра», что подразумевает утрату экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

«Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста», — отмечают эксперты.

Хотя макроэкономические показатели, такие как инфляция и дефицит счета текущих операций, сейчас значительно лучше, чем в предыдущие годы, рост государственного долга, деноминированного главным образом в иностранной валюте, а также неопределенность в отношении компенсации за «налоговый маневр» России и развития двусторонних торговых отношений двух стран создают риски для экономического развития, считают эксперты.

«Важно укреплять конкурентоспособность и, тем самым, наращивать объемы экспорта и расширять его географию, — отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — Дальнейшее совершенствование деловой среды и активизация реструктуризации предприятий, особенно государственных, могли бы поспособствовать инновационной и экспортной деятельности производителей. Иначе, единственным способом решить проблему государственного долга станет сокращение бюджетных расходов и повышение налогов».

Положительным моментом в банке считают предпринятые шаги по либерализации экономической деятельности и растущий экспорт услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Но неэффективность и условные обязательства государственных предприятий будут продолжать подрывать эффективность экономической деятельности. Госпредприятия по-прежнему продолжают вытеснять более продуктивное использование капитала и являются главным источником фискальных рисков. Дальнейшее проведение реструктуризации госпредприятий необходимо для расширения пространства для развития частного сектора, поскольку рост малых и средних предприятий может упереться в «стеклянный потолок» ввиду того, что ресурсы направляются на другие, менее продуктивные цели, отмечено в обзоре.

Эксперты банка подчеркивают необходимость укрепления системы социальной защиты в отношении наиболее уязвимых социальных групп, поддержания уровня жизни населения, а также помощи людям при смене работы. Ключевая рекомендация — увеличивать долю расходов на социальную помощь, направленную на поддержку людей с низким уровнем доходов.

«Беларусь достигла значительных успехов в сокращении бедности в период „высокого роста“ в 2003—2013 годах. Но в условиях замедления роста в долгосрочной перспективе меры по поддержанию социальной стабильности и предотвращению роста бедности становятся более актуальными, чем когда-либо прежде, — говорит старший экономист Всемирного банка Нитин Умапати. — Одним из недостатков существующей системы социальной защиты является то, что многие работающие малообеспеченные домашние хозяйства не могут воспользоваться поддержкой, предоставляемой в рамках существующих программ, основанных на критериях проверки нуждаемости. Эту проблему можно решить за счет расширения охвата и размеров ежемесячных выплат программы государственной адресной помощи».

С тех пор, как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, банк предоставил стране кредитные ресурсы на сумму 1,7 млрд долларов. Кроме того, на реализацию различных программ, включая программы с участием организаций гражданского общества, было предоставлено грантовое финансирование в объеме 31 млн долларов. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларусь включает восемь проектов на общую сумму 890 млн долларов.

 
 
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Восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий, говорится в последнем Экономическом обзоре...
 
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