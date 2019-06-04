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«Всем надоели «панельки». Солигорский ДСК и местное агентство недвижимости о том, как живет и строится самый богатый город в Беларуси
05.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда приезжаешь в Солигорск, сложно не заметить промышленную часть города. Бесчисленные трубы, «выдыхающие» серо-белый дым, не привлекают туристов, но оставляют неизгладимое впечатление у тех, кто здесь побывал.
Это второй по численности населения город в Минской области и первый среди районных городов по размеру заработной платы. По последним данным, средняя зарплата солигорчан в 2019 году составила 2000 рублей. При этом около 20 тысяч человек трудятся на градообразующем предприятии — ОАО «Беларуськалий». Именно вокруг этого завода и строился населенный пункт, ставший затем «стотысячником». И, если в 1960-х годах город расстраивался стремительно и хаотично, то сейчас каждый участок земли под строительство жилого дома выбирается с особой тщательностью. Все дело как раз в «Беларуськалии», шахты которого делают земли Солигорска непригодными для «высоток» и опасными для строительства в принципе. О подобных незаметных для обычного человека нюансах жилищного строительства нам рассказал генеральный директор еще одного крупного городского предприятия — Солигорского ДСК.
Солигорский ДСК: «Принцип «строй одно и то же, дешево и сердито» уже уходит в прошлое»
— Всем надоела «панелька». С самого первого дня работы, а это порядка 22 лет, я понимал, что если раньше надо было построить просто «качественно-дешево-быстро», то теперь сюда добавляется еще «современно-красиво», — рассказал генеральный директор ОАО «Солигорский ДСК« Роман Грязных. — Мы стараемся всегда идти в ногу с новейшими тенденциями рынка. Например, не так давно в качестве социального жилья для своих работников построили дом на ул.Коммунальной. Этот дом выгодно выделяется на общем фоне, даже несмотря на то, что он панельный: стеклянные фасады, нетипичные краски в оформлении. С помощью жилищного кооператива также очень добротно были сделаны места общего пользования. В целом получился интересный и современный проект.
Однако, по мнению Романа Грязных, в том, чтобы дом и придомовая территория выглядели достойно, должны быть заинтересованы, в первую очередь, жильцы.
— Каждый жилой дом сдается чистым, свежим, с ухоженными дорожками и необходимым озеленением. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда уже буквально через полгода-год объект превращается в не слишком уютное место для жизни: обрисованные стены, захламленные и грязные подъезды, мусор, который лежит прямо у дверей. Поэтому, на мой взгляд, не нужно торопиться давать оценку району или городу только по типу строительства жилых домов в нем — иногда нужно сместить взгляд в сторону его жителей, — уверен Роман Грязных.
Одно из новшеств, которое сегодня Солигорский ДСК развивает, — возможность доработки стандартных проектов. Приветствуются любые современные решения: улучшенные планировки, цветные или стеклянные фасады, панорамные окна и балконы.
— Например, "КМК-инвест" переделали несколько наших серий домов под те потребности, которые сейчас существуют у людей. В домах планировкой предусмотрена столовая, которая переходит в гостиную. Безбарьерная среда реализована не при помощи пандусов и подъемников, а установкой специального лифта, который спускается на полпролета ниже. Человек может заехать в лифт прямо с подъезда, подняться на свой этаж и приехать в квартиру.
Современные технологии позволяют делать панели такие, какие можно только пожелать.
"ТЕНК-инвест" приобрел конструкции здания, которые в дальнейшем «одели» в очень красивую одежку. Мы применили при изготовлении своих панелей матрицы, которые по виду схожи с рваным кирпичом или камнем. Фасады получились очень красивыми, — рассказал генеральный директор Солигорского ДСК. — Мы одни из первых, кто реализовал проект однослойных панелей с вентилируемыми фасадами. Такие дома построили в Острошицком городке.
Рядом с городом проходят шахты, поэтому в Солигорске практически не встречаются высотки. Оказалось, что дома выше 10 этажей можно построить далеко не везде.
— Высотное строительство для нас пока не является приоритетным направлением деятельности из-за того, что большая часть наших заказов ориентирована на районы. Но мы хотим осуществить еще одну задумку — построить 16-этажный дом, для которого необходимая серия уже есть, — поделился планами Роман Грязных. — Также есть проект экономичного умного дома, но сейчас он лежит пока без реализации. Там будут применены системы рекуперации и максимальной энергоэффективности. Осталось лишь найти инвестора.
Из наших панелей есть наработки и для строительства детских садов, школ. Мы уходим от основного — индустриального домостроения. Принцип «строй одно и то же, дешево и сердито» уже уходит в прошлое. Будущее за современными технологиями, которые будут внедрены в жилищное строительство.
«Стоимость «квадрата» для нуждающихся и ненуждающихся — такого понятия нет»
Солигорский ДСК уже завершил строительство дома для медицинских работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
— Мы приняли решение построить жилой дом с минимальной нагрузкой по цене без внутренней отделки для медработников и строителей Солигорска. Планируется, что таким образом около 100 семей будут обеспечены жильем. Ведется строительство и для многодетных семей, — рассказал Роман Грязных. — Однако мы ведем строительство не только социального жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий (там, где заказчиком является УКС).
По мнению директора Солигорского ДСК, «стоимость квадратного метра для нуждающихся или ненуждающихся — такого понятия нет. Есть коммерческое жилье, которое продается на рынке, и есть социальное жилье с 5% наценкой, которое строится для тех категорий граждан, которые нуждаются в господдержке». Что же касается стоимости квадратного метра, то здесь речь идет о суммах от 780 до 1000 рублей (в зависимости от состояния дома, от завода, от вида отделки в квартире).
— Недавно мы строили дом в Сеннице — там стоимость квадратного метра составила 870 рублей (без отделки) и 980 рублей (с отделкой). Стоит уточнить, что мы говорим о социальном жилье, но цена «квадрата» в $470 — это очень хороший результат.
Есть области, которые заявляют, что строят дома по $350 за квадратный метр. Но это зачастую те дома, которые расположены в 10-15 км от завода. А Сенница, например, расположена в 150 км от нашего завода.
Давайте сравним эти $470 с тем же домом в Сеннице, который рядом стоит. У них коммерческий дом и обременение совершенное другое. Они и сети сами строят, и сад, и школу. Чтобы свести экономику, стоимость квадратного метра доходит до $800. И даже эта цена считается не самой высокой. Ближе к минской кольцевой можно говорить, в лучшем случае, о $1100.
При этом к снижению стоимости квадратного метра может привести только увеличение объемов производства. Сегодня мы вышли на 100% мощность, однако на наших плечах все еще лежит кредитная нагрузка. Не так давно мы пересогласовали стоимость строительства в сторону небольшого увеличения. Итоговые цены вырастут не более, чем на 5%, но это существенно поможет работать предприятию. При этом, если проанализировать общий рост цен, то увеличение стоимости квадратного метра всего на 5% говорит об удешевлении строительства в целом.
Агентство недвижимости: «однушки» в Солигорске от $16 тысяч, «трешки» — от $50 тысяч
Чтобы узнать о положении дел на рынке недвижимости Солигорска, мы обратились в местное агентство недвижимости «Мона».
— На сегодняшний день предложений на вторичном рынке Солигорска достаточно много. Что же касается спроса, то ажиотажа мы не наблюдаем, — рассказала риэлтер агентства недвижимости «Мона» Елена. — Кредитный «бум»прошел, и люди не торопятся покупать недвижимость. Можно сказать что спрос снизился по сравнению с прошлым годом.
После того, как
Средняя стоимость квадратного метра в Солигорске по сравнению с прошлым годом почти не изменилась — около $705. Это достаточно высокий показатель для районного центра, но такая стоимость обусловлена достаточно высоким уровнем дохода у шахтеров.
На вторичном рынке сейчас 1-комнатные квартиры стоят от $16000 до $37000 — все зависит от качества дома и района. «Малосемейки» стоят до $21000, «хрущевки» и «брежневки» — от $19000 до $24000, «однушки» стандартной планировки — от $26000 до $30000, улучшенной планировки — до $37000.
Стоимость 3-комнатных квартир начинается от $30 тысяч. «Трешки» стандартной планировки оцениваются в диапазоне $38-50 тысяч, улучшенной планировки — от $50 тысяч и выше.
В Солигорске, как и везде, на цену влияет расположение дома, этажность, состояние квартиры и, конечно же, наличие необходимой инфраструктуры. Но наш город небольшой, и поэтому «разбежка» по районам не столь велика, как в столице.
Улицы Солигорска "бурлят" и днем, и поздно вечером. Этот город не очаровывает своей тишиной или красотой широких улиц. Солигорск "берет свое" напором современного предприятия, которое обеспечивает работой каждого пятого жителя этого населенного пункта. Здесь не хочется думать "о высоком" или рассуждать о вечности прекрасного, и, возможно, это именно то, чего не хватает солигорчанам. Но у жителей Солигорска определенно есть уверенность в завтрашнем дне, а это то, чего иногда не хватает жителям других городов.
Фото: Павел Садовский
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«Всем надоели «панельки». Солигорский ДСК и местное агентство недвижимости о том, как живет и строится самый богатый город в Беларуси
Солигорск вырос вокруг предприятия «Беларуськалий». И это, пожалуй, один из самых известных фактов об этом городе. Но здесь также есть домостроительный комбинат,...
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