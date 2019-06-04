«Всем надоели «панельки». Солигорский ДСК и местное агентство недвижимости о том, как живет и строится самый богатый город в Беларуси

«Стоимость «квадрата» для нуждающихся и ненуждающихся — такого понятия нет»

Солигорский ДСК уже завершил строительство дома для медицинских работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— Мы приняли решение построить жилой дом с минимальной нагрузкой по цене без внутренней отделки для медработников и строителей Солигорска. Планируется, что таким образом около 100 семей будут обеспечены жильем. Ведется строительство и для многодетных семей, — рассказал Роман Грязных. — Однако мы ведем строительство не только социального жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий (там, где заказчиком является УКС).

По мнению директора Солигорского ДСК, «стоимость квадратного метра для нуждающихся или ненуждающихся — такого понятия нет. Есть коммерческое жилье, которое продается на рынке, и есть социальное жилье с 5% наценкой, которое строится для тех категорий граждан, которые нуждаются в господдержке». Что же касается стоимости квадратного метра, то здесь речь идет о суммах от 780 до 1000 рублей (в зависимости от состояния дома, от завода, от вида отделки в квартире).

— Недавно мы строили дом в Сеннице — там стоимость квадратного метра составила 870 рублей (без отделки) и 980 рублей (с отделкой). Стоит уточнить, что мы говорим о социальном жилье, но цена «квадрата» в $470 — это очень хороший результат.

Есть области, которые заявляют, что строят дома по $350 за квадратный метр. Но это зачастую те дома, которые расположены в 10-15 км от завода. А Сенница, например, расположена в 150 км от нашего завода.

Давайте сравним эти $470 с тем же домом в Сеннице, который рядом стоит. У них коммерческий дом и обременение совершенное другое. Они и сети сами строят, и сад, и школу. Чтобы свести экономику, стоимость квадратного метра доходит до $800. И даже эта цена считается не самой высокой. Ближе к минской кольцевой можно говорить, в лучшем случае, о $1100.

При этом к снижению стоимости квадратного метра может привести только увеличение объемов производства. Сегодня мы вышли на 100% мощность, однако на наших плечах все еще лежит кредитная нагрузка. Не так давно мы пересогласовали стоимость строительства в сторону небольшого увеличения. Итоговые цены вырастут не более, чем на 5%, но это существенно поможет работать предприятию. При этом, если проанализировать общий рост цен, то увеличение стоимости квадратного метра всего на 5% говорит об удешевлении строительства в целом.