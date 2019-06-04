«Евтоторг» уличили в недобросовестной конкуренции. Но ему за это ничего не будет

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило факты нарушения законодательства со крупнейшего ритейлера страны «Евроторг» в части недобросовестной конкуренции. Информация об этом размещена на сайте МАРТ. Но «Евроторг» не накажут штрафом.



Фото: пресс-служба компании

В 2017 году компания «Широких», которой принадлежит 8 торговых объектов в Гомеле, направило заявление в МАРТ с просьбой провести разбирательство и принять меры по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции по отношению к «Евроторгу». В то время крупнейший ритейлер страны предъявлял жесткий ультиматум к контрагентам по работе с сетью магазинов «Широких», говорится в сообщении.

Компания сообщала о 12 субъектах хозяйствования, осуществлявших оптовые поставки товара в адрес «Широких», которые из-за влияния «Евроторга» предпринимали меры по ухудшению условий сотрудничества с гомельской компаний, что выражалось «в прекращении поставок товаров, просьбах поднять розничные цены, попытках отписать возвратной накладной (либо выкупить) продукцию из магазинов торговой сети „Широких“, поставленную ранее согласно заключенным договорам».

«Широких» представил переписку по электронной почте и Viber с некоторыми поставщиками. Из этих сообщений, в частности, стало известно, что «Евроторг» «требует ценовую дистанцию от конкурентов не менее 10 процентов». Речь шла о такой продукции, как макароны, кофе, пиво, батончики, презервативы и так далее. В итоге 9 оптовых компаний были вынуждены прекратились отгрузки продукции в адрес «Широких» либо сократить ассортимент.

По итогам почти двухлетних разбирательств МАРТ сделал вывод о наличии нарушения антимонопольного законодательства со стороны «Евроторга».

Как следует из заключения антимонопольного ведомства, действия «Евроторга», выразившиеся в транслировании через поставщиков требования о поднятии розничных цен в магазинах «Широких», установлении «ценовой дистанции» между ценами в сети «Евроопт» и ценами в иных торговых сетях, направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности путем получения «Евроторгом» преимуществ по ценовому фактору (цены «на полке») и устранения конкурентов; направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке розничной торговли, противоречат требованиям Закона, добросовестности и разумности; способны нанести убытки «Широких» в связи с нарушением его деловых связей, а также увеличением отпускных цен контрагентами «Широких». Розничные цены на продукцию всех анализируемых контрагентов в торговой сети «Широких» были ниже, чем в торговой сети «Евроторг», в некоторых случаях даже на те товары, отпускные цены на которые были выше.

Совокупность ряда доказательств позволило МАРТ вынести вердикт о виновности крупнейшего ритейлера страны. Однако на момент принятия решения у министерства отсутствовали оснований для привлечения к административной ответственности «Евроторга». «В случае, если требование „Широких“ о привлечении к ответственности будет выражено в заявлении — будет начат административный процесс», — говорится в решении МАРТ.

В антимонопольном ведомстве пояснили TUT.BY, что по делам о недобросовестной конкуренции согласно КоАП обязательно требуется заявление о привлечении к административной ответственности нарушителя. На данный момент заявление от «Широких» в МАРТ не поступало. Срок привлечения к ответственности — 6 месяцев. Если гомельская компания не подаст заявление, то «Евроторгу» ничего не будет. В противном случае ритейлеру грозит штраф от 400 базовых величин до 10% выручки от реализации товара, на рынке которого совершено нарушение.

В «Широких» заявили, что не будут подавать заявление в МАРТ о привлечении к «Евроторга» к административной ответственности. «Нет, не будем. Нам достаточно решения МАРТ», — сказали TUT.BY в гомельской компании.

В «Евроторге» отказались от комментариев.