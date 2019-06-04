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Беларусь заинтересована в развитии сети центров поддержки технологий и инноваций с участием ВОИС

05.06.2019 10:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) сети центров поддержки технологий и инноваций, реализации национального проекта в сфере интеллектуальной собственности для вузов и научных организаций, а также внедрении новых информационных платформ в деятельность Национального центра интеллектуальной собственности. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на встрече с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства отметил, что Беларусь придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией интеллектуальной собственности и высоко оценивает все возрастающую роль организации в мире, увеличение ее влияния. Он с удовлетворением констатировал, что в последнее время сторонам удалось значительно расширить взаимодействие. Во многом это произошло благодаря принятой стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы.

"Сегодняшний визит дает нам возможность оценить достигнутые результаты, обменяться мнениями о мировых тенденциях, а также поставить амбициозные цели на будущее", - сказал Сергей Румас.

Глава правительства добавил, что благодаря сотрудничеству с ВОИС в Беларуси создана современная, отвечающая самым высоким мировым стандартам национальная система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества по совершенствованию белорусского законодательства", - подчеркнул премьер. Он проинформировал, что наша страна особое внимание уделяет развитию инновационной инфраструктуры в области высоких технологий: "Более 10 лет у нас успешно развивается Парк высоких технологий. Сегодня это один из ведущих кластеров в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году экспорт парка составил $1,4 млрд, и мы каждый год прирастаем около 30%". Еще одним крупным кластером является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня в нем зарегистрировано уже 44 резидента. Объем заявленных инвестиций превышает $1 млрд. Основная цель парка - привлечение и развитие передовых технологий.

"Понимаем, что должны соответствовать высоким требованиям даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня, поэтому ключевой задачей для нас является подготовка кадров, и здесь мы также рассчитываем на тесное взаимодействие с ВОИС, - заявил Сергей Румас. - Мы заинтересованы в развитии с участием ВОИС сети центров поддержки технологий и инноваций, реализации национального проекта в сфере интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций, внедрении новых информационных платформ в деятельность Национального центра интеллектуальной собственности в целях повышения эффективности его работы. Также рассчитываем на более широкое участие наших специалистов в образовательных программах ВОИС, поскольку перед нами стоит задача подготовить специалистов, которые способны управлять инновационным продуктом".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) сети центров...
 
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