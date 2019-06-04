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ВБ прогнозирует сохранение умеренного роста белорусской экономики в ближайшие три года

05.06.2019 11:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВБ прогнозирует сохранение умеренного роста белорусской экономики в ближайшие три года
Фото Reuters

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк опубликовал очередной Экономический обзор для Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно обзору, рост ВВП Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне 1,8%, в 2020-м - 1,3%, 2021-м - 1,2%. Вместе с тем эксперты Всемирного банка отмечают, что темпы экономического роста будут во многом зависеть от внешних факторов, в том числе от условий торговли и компенсации потерь Беларуси от проводимого в России налогового маневра.

Доходы консолидированного бюджета Беларуси в 2018 году выросли в реальном выражении вследствие увеличения налоговых поступлений. Также во Всемирном банке отметили, что сохранение режима монетарного таргетирования поддерживает уровень инфляции на исторически низком уровне. Поскольку ставка рефинансирования оставалась практически неизменной в течение 2018

года, то предложение кредита увеличилось на 10% в год, особенно в случае домашних хозяйств - на 28,2% в номинальном выражении.

"Важно укреплять конкурентоспособность и тем самым наращивать объемы экспорта и расширять его географию. Дальнейшее совершенствование деловой среды и активизация реструктуризации предприятий, особенно государственных, могли бы поспособствовать инновационной и экспортной деятельности производителей", - отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. Также во Всемирном банке подчеркнули, что перспективы роста зависят от реализации мер политики, направленных на повышение экономической эффективности. Положительным моментом является то, что недавно проведенные меры по либерализации экономической деятельности и растущий экспорт услуг ИКТ должны внести свой вклад в укрепление внешней торговли.

Для повышения уровня жизни населения Всемирный банк рекомендует направить меры экономической политики на повышение производительности труда работников и укрепление системы социальной помощи для защиты уязвимых групп населения и содействия мобильности рабочей силы.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За период сотрудничества Всемирный банк предоставил стране кредитные ресурсы на сумму $1,7 млрд. Кроме того, на реализацию различных программ было предоставлено грантовое финансирование в объеме $31 млн. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму $890 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк опубликовал очередной Экономический обзор для Беларуси, сообщает БЕЛТА. Согласно обзору, рост ВВП Беларуси в 2019 году...
 
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