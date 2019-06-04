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Частным и государственным компаниям представлены равные права в сфере страхования жизни

05.06.2019 11:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Частным и государственным компаниям представлены равные права в сфере страхования жизни
Во время пресс-конференции

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частным и государственным страховым компаниям представлены равные права в сфере страхования жизни, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Осенко, этот вид страхования последние пять лет приобретает все большую популярность. Ранее на него приходилось не более 2% всех страховых взносов, теперь около 7%, а в некоторые периоды до 9%.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частным и государственным страховым компаниям представлены равные права в сфере страхования жизни, сообщил на пресс-конференции...
 
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