Лукашенко - Кучме: Вы же все-таки президент Украины, бывших не бывает

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, сообщает пресс-служба президента .

Сегодня в Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Перед ней у Леонида Кучмы состоялась встреча с Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко и Кучма тепло приветствовали друг друга. «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — сказал белорусский президент.

Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

«Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения», — согласился Леонид Кучма.

Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. «Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов», — сказал он.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Леонид Кучма и Владимир Зеленский заявили во время брифинга 3 июня в Киеве. До октября прошлого года экс-президент Украины уже занимал этот пост, но осенью объявил, что прекращает работу в трехсторонней группе.