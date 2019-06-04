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Лукашенко - Кучме: Вы же все-таки президент Украины, бывших не бывает
05.06.2019 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, сообщает
Сегодня в Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Перед ней у Леонида Кучмы состоялась встреча с Александром Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко и Кучма тепло приветствовали друг друга. «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — сказал белорусский президент.
Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.
«Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения», — согласился Леонид Кучма.
Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. «Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов», — сказал он.
Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский
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Сегодня в Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которая пройдет сегодня в Минске. Перед этим Леонид...
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