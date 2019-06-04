«Мы говорим на разных частотах». В Еврокомиссии рассказали о барьерах и достижениях с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Как ЕС будет страховать инвестиции европейского бизнеса в Беларусь, почему реформы помогут больше торговать с Евросоюзом и как Минску с Брюсселем настроиться в разговоре на одну частоту? На эти вопросы в кулуарах венской Минск — Евросоюзу: Давайте сократим время пересечения наземной границы до часа">конференции к десятилетию «Восточного партнерства» TUT.BY ответила замглавы директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катарина Матернова.



Катарина Матернова в Минске в ноябре 2018 года, фото: Кастрычніцкі эканамічны форум

— Я пришла на свою должность в сентябре 2015 года, с тех пор белорусско-европейские отношения развивались в позитивном ключе, — говорит собеседница.

Матернова напоминает, что Евросоюз тогда вдвое увеличил объемы финансовой и технической помощи Беларуси и с тех пор придерживается этой удвоенной суммы каждый год. Кроме того, ЕС поддержал расширение мандата Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на поддержку государственного и частного сектора в Беларуси.

Минск включили в восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P), которым управляет ЕБРР, и Европейский план внешних инвестиций (ЕПВИ), который распространяется на все шесть стран «Восточного партнерства».

— Это механизм страхования инвестиций, — объясняет собеседница, — мы предлагаем гарантию от рисков для частных инвесторов [в страны региона]. Ограничений по объему страхования для Беларуси нет.

По словам Матерновой, финансовое сотрудничество тесно связано с вопросами прав человека.

— ЕС основан на ценностях. Поэтому для стран, которые взяли на себя больше обязательств, подписали соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, доступно больше [финансовой] поддержки. С Беларусью у нас продвинутый диалог во многих областях, включая права человека, и гражданское общество в нем участвует. По мере углубления отношений мы будем расширять диалог не только с властями [Беларуси], но и с бизнесом, и гражданским обществом.



Фото: Кастрычніцкі эканамічны форум

Матернова упоминает программу стажировок МОСТ, по которой в ЕС побывали уже три тысячи белорусов, а также завершение визовых переговоров. Следующим шагом в отношениях Беларуси и ЕС в Брюсселе хотели бы видеть подписание «Приоритетов партнерства».

— Уже не секрет, что документ по сути согласован, кроме части о ядерной безопасности. Я знаю, что есть давний запрос Беларуси о том, чтобы подписать всеобъемлющее двустороннее соглашение, чтобы создать базу для договорных отношений. Когда подпишем «Приоритеты партнерства», я уверена, мы сможем начать этот процесс. Совет ЕС четко изложил условия для этого, но чтобы двигаться дальше, нужно получить согласие стран— членов ЕС. Беларусь много сделала — и я хочу подчеркнуть, конструктивное вовлечение Минска в региональные процессы и поддержку «Восточного партнерства» невозможно переоценить. Но ключевыми для выработки будущей политики ЕС в отношении Беларуси будут шаги по уважению универсальных базовых свобод, верховенства права и прав человека.

По словам Матерновой, этот документ, если «Приоритеты партнерства» будут подписаны, даст Брюсселю возможность перейти к многолетнему планированию европейской помощи Беларуси.

— Это, например, может привести к полноценному участию Беларуси в инвестиционной платформе Европейского соседства.

Между Минском и Брюсселем продолжается торговый диалог, отмечает Матернова. По ее словам, вступление Беларуси в ВТО поможет этому процессу.

— Для входа на рынок Евросоюза есть очень высокие стандарты. Даже страны, подписавшие соглашения об ассоциации, — Украина, Молдова и Грузия — в начале с трудом справлялись с тем, чтобы выполнять эти стандарты и пользоваться зоной свободной торговли. Экспорт в ЕС — нелегкое дело. С Беларусью это еще сложнее, потому что мы даже не можем работать по правилам ВТО.



Фото: Кастрычніцкі эканамічны форум

Кроме того, добавляет Матернова, у Беларуси должны быть товары и услуги, которые она может предложить Евросоюзу.

— А это напрямую связано с модернизацией белорусской экономики, развитием частного сектора. В нашей торговле большая доля сырьевых товаров. Но в том, что касается промышленности, у Беларуси очень образованное население, сильная индустриальная база, но неэффективность государственного сектора ослабляет экономику и экспортный потенциал.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель давно обсуждает эту проблему с Минском, поддерживает заключение соглашения с МВФ, поддерживает реформы в Беларуси через Всемирный банк.

— Если в стране немного сырья, вроде алмазов, меди или нефти, эффективность промышленности и сельского хозяйства может подстегнуть торговлю, а не наоборот.

— Но некоторые участники встреч Координационной группы сообщали , что белорусские переговорщики недовольны коммуникацией с Брюсселем по вопросам торговли, что на некоторые запросы месяцами нет ответа. Поэтому мой вопрос: есть ли политическая воля развивать торговлю со стороны ЕС?

— Конечно, политическая воля есть. Но я видела, что по некоторым вопросам мы, образно выражаясь, говорим на разных радиочастотах, в том числе в Координационной группе. Чтобы настроиться на одну частоту, нужно общаться больше, учиться доверять друг другу. Беларусь — очень конструктивный участник «Восточного партнерства», и этот формат отношений интересен для Минска, потому что он ничему не угрожает и помогает нам лучше узнать друг друга.