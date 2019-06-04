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Известный ночной клуб "Сфера" выставлен на продажу. За дискотеку с сауной и боулингом просят 812 тысяч евро

05.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ночной клуб "Сфера" продается. Основная часть клуба общей площадью 1000 кв.м. выставлена на торги. Из преимуществ — удобное расположение. Клуб закрылся 2 года назад.

Известный ночной клуб "Сфера" выставлен на продажу. За дискотеку с сауной и боулингом просят 812 тысяч евро
Источник фото: cpo.by

Купить ночной клуб в Минске можно за стартовые 812 381 евро. За эти деньги будущий собственник получит дискотеку, зал игровых автоматов, помещения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения (зал для игры в боулинг), помещения общественного питания (ресторан). Сотрудники Центра промышленной оценки уточнили, что проведение торгов в евро -- желание собственника, расчет с покупателем будет производиться в белорусской валюте по курсу НБРБ на дату оплаты.

Раньше это был ночной клуб, двери которого были открыты до 6.00. При этом можно было прийти уже в 11.00, чтобы поиграть в боулинг или попариться в финской сауне. Выгодное расположение практически у дверей метрополитена (ст.м. "Петровщина") привлекало достаточно много посетителей.

Мы попытались связаться с бывшими владельцами клуба, но на данный момент это сделать не удалось. Однако нынешний собственник — компания ОАО "Агролизинг" рассказала об условиях сделки.

— Мы купили это помещениедля нашего клиента, но из-за его неплатежеспособности контракт пришлось разорвать. После расторжения договора помещение было изъято - это произошло около двух лет назад, — пояснил сотрудник компании ОАО "Агролизинг" Вадим. — Это уже второй аукцион по этому объекту. Стоимость указана в иностранной валюте, потому что мы заключаем сделки не только в белорусских рублях, а, по желанию клиента, финансируем и валютные покупки. Погашение этой валютной стоимости происходит в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты. По нашим документам цена этого объекта зафиксирована в евро, и, чтобы не корректировать цену в белорусских рублях каждый день, она указана в евро и на аукционе. При этом в день проведения торгов стоимость будет переведена в национальную валюту по актуальному курсу.

Известный ночной клуб "Сфера" выставлен на продажу. За дискотеку с сауной и боулингом просят 812 тысяч евро
Источник фото: cpo.by

Известный ночной клуб "Сфера" выставлен на продажу. За дискотеку с сауной и боулингом просят 812 тысяч евро

Известный ночной клуб "Сфера" выставлен на продажу. За дискотеку с сауной и боулингом просят 812 тысяч евро
 
Теги: Минск
 
 
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Ночной клуб "Сфера" продается. Основная часть клуба общей площадью 1000 кв.м. выставлена на торги. Из преимуществ — удобное расположение. Клуб закрылся 2 года назад.
 
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