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Зеленский в Брюсселе: Шутил с Юнкером, общался с Генсеком НАТО, договорился на 500 млн евро помощи

05.06.2019 14:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский дал интервью корреспонденту Настоящего Времени Григорию Жигалову. Планировалось, что оно пройдет во время утренней пробежки в столице Европейского Союза, но из-за погодных условий разговор был перенесен в спортзал. Одновременно интервью транслировалась в прямом эфире телеканала 1+1.


Фото: currenttime.tv

Зеленский рассказал о вступлении в НАТО и ЕС, прокомментировал слухи о возможном дефолте Украины, а также возможно ли установление мира на Донбассе.

«Мы говорили о деньгах. Уверены, они будут. Это была моя главная миссия»

Комментируя свое заявление о вступлении Украины в НАТО, Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина незаивисмая страна, и сама выбирает курс, по которому пойдет, вне зависимости от того, как это повлияет на диалог с Россией.


Владимир Зеленский и Генсек НАТО Гастингс Лайонел Исмей в Брюсселе. Фото: president.gov.ua

— Во-первых, у нас независимая страна, и это наш выбор, наш курс. Я всегда говорил, что наш курс в Европу — это то, что закреплено в Конституции Украины. И наш курс в НАТО — это безопасность, уровень нашей армии. Я уже говорил, что мы должны рассказать каждому украинцу о том, что такое НАТО, что это не так страшно. И, когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО. Поэтому мое выступление хорошо все воспринимали. Здесь хорошо принимают Украину, это самое главное, — сказал президент Украины в интервью.

— Видео, где вы с Жан-Клодом Юнкером, президентом Еврокомиссии, шутили в коридоре, уже стало вирусным. О чем вы шутили?

— Да обо всем. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично. Но он такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек, классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать именно на его личную поддержку.


Фото: president.gov.ua

— У вас была также встреча с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Это именно тот человек, который отвечает за предоставление финансовой помощи Украине?

— Мы говорили о деньгах. Уверены, что они будут. Это была моя главная миссия. Деньги не главное, но сейчас в стране сложная экономическая ситуация. Но мы обязательно выйдем из этой ситуации.

— Вам обещали 500 млн евро макрофинансовой помощи, это первый транш?

— Я не хочу быть таким человеком, каким воспринимают многих политиков в европейских странах: которые что-то обещают, реформы, решения, законы, а потом не выполняют эти обещания. Я ничего не хочу обещать. Давайте так: мы сначала получим деньги, а потом скажем: получили.

— Но вам ставили определенные условия получения денег?

— Я знаю эти условия. Мы готовы к ним. Мы готовы принимать законы, поправки в законы, прежде всего.

— Слухи о дефолте Украины: это точно слухи? (Вопрос от ведущего 1+1 Егора Гордеева).

— В Европе понимают, что это все слухи, которые разогнали некоторые медиа-порталы. Никто не собирается объявлять дефолт, все за стабильную экономику в нашей стране. У нас очень много проблем, давайте не беспокоиться о слухах.

— А у вас как президента есть какие-то рычаги, чтобы влиять на курс гривны?

— Знаете, нужна спокойная экономика, чтобы привлекать в Украину инвестиции. Нужно сказать всем украинском, чтобы не было никакой истерики. Проблем больших нет: сотрудничество с МВФ у нас продолжается. Я хочу всех успокоить: все будет нормально.

Журналисты спросили у Зеленского и про встречу с олигархом Виктором Пинчуком, о которой сообщал проект «Схемы» Радио Свобода. Владимир Зеленский рассказал, что он по очереди встречается со всеми представителями крупного бизнеса, со всеми олигархами. Визит Пинчука был связан с Леонидом Кучмой.

— Потому что мы Леонида Даниловича очень просили, чтобы он был председателем трехсторонней группы, ТГК в Минске. 5 июня будет встреча этой группы по вопросам урегулирования на Донбассе, первая после большого перерыва. Я держу кулаки, чтобы у нас все действительно состоялось. Но, знаете, с крупным бизнесом мы собираемся встретиться. Это будет в июне. Будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план: мы предлагаем бизнесу инвестировать именно в Донбасс, в инфраструктуру Донбасса. Мы понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и этим нужно заниматься, — рассказал президент Украины.

Зеленский также прокомментировал решение вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили. Президент отметил, что никаких политических планов у него на Саакашвили нет.

— Политических планов нет. Планы были очень простые, очень человеческие: я сказал прессе, что думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я его ему вернул. Вот и все. Он мне писал, записывал видео в социальных сетях. Благодарил. Писал мне в WhatsApp. Но за что меня благодарить? Я просто выполняю свою работу, выполняю свои обещания. У меня очень мало обещаний, но я хочу их выполнять, — сказал Зеленский.

В Брюсселе у президента Украины еще запланированы встречи с Могерини, Туском. По словам Зеленского, в Евросоюзе всех интересует вопрос, как Украина может закончить войну.


Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Брюсселе. Фото: president.gov.ua

— Вся Европа реально думает об Украине, о безопасности Украины. И это правда, всех интересует возвращение к Нормандскому формату, к Минским переговорам. Также интересует реальная борьба с коррупцией. Честно говоря, за последние пять лет в этом появились немного сомнения: начали хорошо, очень много хотели сделать реформ, но этого не произошло. Не произошло то, что обещалось. Поэтому мы снова будем убеждать, что Украина — надежный партнер, — сказал Владимир Зеленский.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время визита в Брюссель президент Украины дал интервью в тренажерном зале, сидя на велосипеде.
 
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