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УРД от Smartec с двухцветным СИД-инкатором, зуммером и двумя группами контактов

05.06.2019 12:02 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания АРМО-Системы представила кнопку экстренного выхода Smartec ST-ER126DMLS-GN, которая используется для разблокировки дверей с электрозамком при возникновении аварийной или пожарной ситуации на объекте. В отличие от многих аналогов ST-ER126DMLS-GN не требует замены вставки после того, как произошла аварийная разблокировка дверей, и может работать при температурах от 20 градусов мороза до 60 градусов тепла. Кроме того, устройство имеет 2 группы контактов, комплектуется прозрачной защитной крышкой и поддерживает мониторинг ее положения. Наряду с этим предусмотрена светозвуковая индикация состояния УРД, а индикаторы настраиваются отдельно. Быстро проинформировать людей о том, что произошла аварийная разблокировка дверей, позволяет светодиодный двухцветный индикатор УРД, а также зуммер, формирующий звуковой сигнал. При этом режимы работы каждого индикатора программируются по отдельности.

Чтобы оповестить о поднятии пластиковой защитной крышки, устройство ST-ER126DMLS-GN не только активирует светозвуковую сигнализацию, но и отправляет оператору соответствующий сигнал. Для этого в новинке предусмотрены две группы выходных контактов, одна из которых может использоваться для управления замком, а вторая для сигнализации срабатывания устройства в СКУД или системе охранной сигнализации.

Удобство монтажа ST-ER126DMLS-GN рядом с дверным проемом обеспечивают его компактные размеры и два варианта установки, врезным и накладным способом. Для врезного монтажа в стене необходимо предварительно сделать углубление под устройство, а для накладного следует приобрести специальную монтажную коробку. Благодаря широкому диапазону рабочих температур новое устройство аварийной разблокировки дверей может эксплуатироваться на складах и в других неотапливаемых помещениях, а также на предприятиях, где техпроцессы сопровождаются существенным тепловыделением.

Многоразовая кнопка нового устройства ST-ER126DMLS-GN защищена прозрачной крышкой с отверстием для пломбирования, которую нужно поднять, сорвав пломбу, при необходимости активации. Кнопка не требует замены после аварийной разблокировки дверей, поскольку является восстанавливаемой, а для ее возвращения в исходное состояние используется специальный ключ, входящий в комплект поставки.

www.smartec-security.ru
 
 
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Компания АРМО-Системы представила кнопку экстренного выхода Smartec ST-ER126DMLS-GN, которая используется для разблокировки дверей с электрозамком при возникновении...
 
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