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МАЗ выпустил автоподъемник и автокран высотой с 12-этажный дом

05.06.2019 16:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минский автомобильный завод выпустил уникальный автогидроподъемник АГП-32-В и автокран КС-5576BY-H, способные подниматься на высоту 12-этажного дома. Новинки представлены на крупнейшей в СНГ выставке строительной техники СТТ-2019, которая проходит в Москве с 4 по 7 июня.

Подъемник АГП-32-В поднимает 350 кг на высоту 32 метров. Спецмашина класса Евро-5 «стоит» на шасси МАЗ-5316F5 с колесной формулой 4х4 и не имеет аналогов в СНГ. Подъемник предназначен для проведения строительно-монтажных и ремонтно-декоративных работ на зданиях и сооружениях.

Разработчики сделали ставку на новый механизм: двигатель через коробки передач и отбора мощности приводит в действие аксиально-поршневой насос, который и поднимает платформу. Такая конструкция нужна для плавности операций, повышенной безопасности и комфорта для персонала.

Подъемник обладает широкой рабочей зоной в зоне 360 градусов, в том числе и над кабиной. В него встроен электромеханизм, чтобы поворачивать платформу под наклоном до 45 градусов. Для безопасности предусмотрена изоляция, а специальный прибор напоминает о приближении к линии электропередач. Стрелой можно управлять как на платформе, так и на раме шасси.

Выносные опоры способны поставить подъемник в горизонтальное положение на площадках с твердым покрытием  и углом уклона плюс-минус 3 градуса. Полимерные плиты аутригеров не примерзают даже в крепкий мороз.

Еще одна новинка – автокран КС-5576BY-H грузоподъемностью 32 тонны. Уникален он тем, что может использоваться на дорогах общего пользования без получения специального разрешения. В качестве основы – шасси МАЗ-6302C5 с 330-сильным двигателем ЯМЗ класса Евро-5. Предназначена спецмашина для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Полный привод позволяет действовать и в условиях бездорожья.

Стрела вытягивается на 33 метра (с гуськом – 42 метра) и способна выполнять специальные работы. Например, с помощью крана можно поднимать грузы в труднодоступных местах и перемещать их с хирургической точностью. Несущие металлоконструкции изготовлены из высокопрочной стали Weldox, а для большей устойчивости на дальних и средних вылетах предусмотрен дополнительный противовес. 

При подъеме и повороте используется планетарный редуктор с дисковыми тормозами. Гидравлика позволяет выбирать разные скорости и совершать несколько операций одновременно. За безопасность отвечает микропроцессорный ограничитель со встроенным «черным ящиком» и модулем защиты от опасного напряжения.

Кабина с панорамным остеклением включает эргономические кресла, встроенные рукоятки управления и автономный отопитель. В том, что он пригодится, сомневаться не приходится: спецмашина может использоваться при любой температуре, в том числе в 40-градусный мороз.

«Новые модели подъемника и автокрана позволят нам расширить свое присутствие на рынках спецтехники России и других стран СНГ. Новинки отличает хорошее сочетание цены и качества, в них также реализованы уникальные конструкторские решения. Спецмашины могут перемещаться по пересеченной местности, работать с высокой точностью и при высоком уровне комфорта для водителя и оператора. Мы сделали большой шаг вперед в перспективном направлении», – считают в ОАО «МАЗ».

МАЗ также представил на СТТ-2019 полноприводный самосвал МАЗ-6502С9-522-052 с задней разгрузкой, преимущества которого очевидны в карьерах и на стройплощадках. Машина имеет малую кабину с новым интерьером и возможностью установки откидной спальной полки, мост с увеличенной нагрузкой в 9 тонн и 420-сильный двигатель ЯМЗ класса Евро-5. Самосвал предназначен для перевозки сыпучих грузов в тяжелых дорожных условиях. Комфорт обеспечивают электропакет, независимый воздушный отопитель и интегрированный кондиционер.

Белорусы также привезли в Москву седельный тягач с колесной формулой 6х6 в односкатной ошиновке МАЗ-643228 с двигателем экологического класса Евро-5 на 423 «лошади» от Weichаi. Полноприводный тягач также получил передний мост с увеличенной нагрузкой (до 9 тонн) и большую кабину с низкой крышей, новым интерьером и полноценным спальным местом. Стихия автомобиля – перевозка различных грузов в условиях бездорожья. 

Выставка СТТ проводится более 20 лет и считается крупнейшей в СНГ площадкой строительной техники и материалов. В ней принимают участие около 600 участников почти из 30 стран мира. Традиционно свои новинки показывает и Минский автомобильный завод.

 
 
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Минский автомобильный завод выпустил уникальный автогидроподъемник АГП-32-В и автокран КС-5576BY-H, способные подниматься на высоту 12-этажного дома.
 
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