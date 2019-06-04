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Новый посол России в Беларуси встретился с Макеем
05.06.2019 16:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился в Минске с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В Минск Мезенцев прибыл 3 июня. Это его первая официальная встреча в Минске в качестве посла России.
Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.
Во время встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и России в рамках интеграционных объединений.
Напомним, 30 апреля Владимир Путин
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В Минск Мезенцев прибыл 3 июня. Это его первая официальная встреча в Минске в качестве посла России.
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