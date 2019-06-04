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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2019 года

05.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц выросло на 10,6%. После традиционного спада в начале весны майский рост активности стал первым за несколько месяцев. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос со стороны желающих снять квартиру в Минске сократился на 11%.

Предложение свободных квартир продолжает расти, этот процесс с небольшими заминками продолжается ещё с прошлого декабря. В мае общее предложение выросло на 4,3%. Наибольший рост наблюдался у 1-комнатных квартир (+7,6%). Сегмент 2-комнатных квартир вырос на 3,8%, "трешек" стало больше на 1,3%.

Зачастую именно май является переломным месяцем, после которого «рынок арендатора» постепенно превращается в «рынок собственника». Спрос в ближайшие месяцы начнет расти, а предложение (в первую очередь самого бюджетного жилья) – сокращаться.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2019 года

Динамика цен на аренду квартир в Минске в мае была разнонаправленной. Рост наблюдался у 1-комнатных и 2-комнатных квартир, цены на «трешки», напротив, снизились. Рост цен за последний год колебался в пределах 8,9-14,2%, что соответствует темпам роста средней заработной платы минчан, выраженной в долларах.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $258 (рост к апрелю на 0,8%);

2-комнатные квартиры — $338 (рост на 0,9%);

3-комнатные квартиры — $413 (снижение на 0,2%).

География арендных ставок в мае 2019 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2019 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2019 года

Инвестиционная привлекательность долгосрочной аренды в последние месяцы стабилизировалась — в мае индекс доходности аренды составил 6,04%. Максимальная доходность валютных депозитов также остается неизменной и по-прежнему значительно уступает показателям аренды. 


Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2019 года
 
Теги: Минск
 
 
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