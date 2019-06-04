Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2019 года

Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц выросло на 10,6%. После традиционного спада в начале весны майский рост активности стал первым за несколько месяцев. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос со стороны желающих снять квартиру в Минске сократился на 11%.

Предложение свободных квартир продолжает расти, этот процесс с небольшими заминками продолжается ещё с прошлого декабря. В мае общее предложение выросло на 4,3%. Наибольший рост наблюдался у 1-комнатных квартир (+7,6%). Сегмент 2-комнатных квартир вырос на 3,8%, "трешек" стало больше на 1,3%.

Зачастую именно май является переломным месяцем, после которого «рынок арендатора» постепенно превращается в «рынок собственника». Спрос в ближайшие месяцы начнет расти, а предложение (в первую очередь самого бюджетного жилья) – сокращаться.