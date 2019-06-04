Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Vitobloc 200 EM-430-SCR, новое поколение экономичных когенерационных установок Компания Viessmann представила высокоэффективную мини-ТЭС для муниципальных и коммерческих объектов с экологически чистой технологией SCR. Высокая эффективность,...

Компания Viessmann представила высокоэффективную мини-ТЭС для муниципальных и коммерческих объектов с экологически чистой технологией SCR. Высокая эффективность, безусловная надежность и минимальные выбросы оксида азота, все это гарантирует блочно-модульная когенерационная установка нового поколения Vitobloc 200 EM-430-SCR. Обеспечивая электрическую мощность 430 киловатт, она подходит для использования в административных, коммерческих и торговых зданиях, в коммунальном хозяйстве. Новое поколение блочно-модульных когенерационных установок будет доступно с июля 2019 года. Благодаря модульной конструкции мини-ТЭС может быть настроена в соответствии с конкретными требованиями пользователя. К примеру, доступны варианты с температурами обратной магистрали от 60 до 80 градусов.В дополнение можно установить внешний теплообменник отходящих газов, который позволит снять дополнительные 300 киловатт тепла. Это дает возможность интегрировать оборудование в системы с абсорбционными чиллерами. Кроме того, его можно устанавливать в термомасляных системах, например, для подачи тепла в печи больших пекарен. Комбинация Vitobloc с котлами-утилизаторами дает широкий спектр применения.Электрический КПД составляет 39,6 процента, а общий 90 процентов с внешним теплообменником отходящих газов. Данные показатели отлично зарактеризуют мини-ТЭС, работающую на природном газе. Она обеспечивает эффективное использование топлива и, как следствие, снижение энергозатрат. Низким эксплуатационным издержкам способствует также надежность всех комплектующих.Благодаря специально разработанному для работы в стационарном режиме двигателю интервал технического обслуживания Vitobloc 200 может достигать 1000 часов. Компания Viessmann предлагает комплексное обслуживание, от ввода в эксплуатацию и обучения до договора. Это гарантирует максимальную готовность блочной мини-ТЭС, обеспечивая ее высокую эффективность на протяжении всего срока службы.Каждая мини-ТЭС проходит испытания на стенде перед поставкой. Стандартная комплектация включает компенсаторы для шумовиброизолированного подключения к газовым, выхлопным, отопительным и вытяжным магистралям. Это сводит работу по монтажу установки к минимуму.Преимущества для торговых партнеров состоят прежде всего в простоте установки благодаря предварительно собранному компактному модулю. Далее, выбросы ниже текущих установленных нормативов, что достигается благодаря системе SCR, что означает селективное каталитическое восстановление. Возможны быстрая доставка запасных деталей благодаря обширной сервисной сети, а также хорошая технологическая подготовка проекта и обслуживание благодаря региональной торгово-сервисной сети.Преимущества для пользователей состоят в низких эксплуатационных расходах благодаря высокой эффективности и длительным интервалам обслуживания. Немаловажны также надежный двигатель с низкими требованиями к обслуживанию, короткий срок амортизации благодаря высокому электрическому коэффициенту полезного действия в течение всего срока службы установки.Кроме того, онлайн-мониторинг через TeleControl и возможность удаленного сброса сокращает время реакции, что уменьшает время простоя. Далее, быстрая доставка запасных деталей, возможная благодаря обширной сервисной сети. Мощность 430 киловатт электическая, 280 киловатт тепловая, 580 киловатт тепла с внешним теплообменником выхлопных газов. Максимальный уровень шума 90 децибелwww.viessmann.com