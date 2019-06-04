ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Vitobloc 200 EM-430-SCR, новое поколение экономичных когенерационных установок

05.06.2019 13:29 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания Viessmann представила высокоэффективную мини-ТЭС для муниципальных и коммерческих объектов с экологически чистой технологией SCR. Высокая эффективность, безусловная надежность и минимальные выбросы оксида азота, все это гарантирует блочно-модульная когенерационная установка нового поколения Vitobloc 200 EM-430-SCR. Обеспечивая электрическую мощность 430 киловатт, она подходит для использования в административных, коммерческих и торговых зданиях, в коммунальном хозяйстве. Новое поколение блочно-модульных когенерационных установок будет доступно с июля 2019 года. Благодаря модульной конструкции мини-ТЭС может быть настроена в соответствии с конкретными требованиями пользователя. К примеру, доступны варианты с температурами обратной магистрали от 60 до 80 градусов.

В дополнение можно установить внешний теплообменник отходящих газов, который позволит снять дополнительные 300 киловатт тепла. Это дает возможность интегрировать оборудование в системы с абсорбционными чиллерами. Кроме того, его можно устанавливать в термомасляных системах, например, для подачи тепла в печи больших пекарен. Комбинация Vitobloc с котлами-утилизаторами дает широкий спектр применения.

Электрический КПД составляет 39,6 процента, а общий 90 процентов с внешним теплообменником отходящих газов. Данные показатели отлично зарактеризуют мини-ТЭС, работающую на природном газе. Она обеспечивает эффективное использование топлива и, как следствие, снижение энергозатрат. Низким эксплуатационным издержкам способствует также надежность всех комплектующих.

Благодаря специально разработанному для работы в стационарном режиме двигателю интервал технического обслуживания Vitobloc 200 может достигать 1000 часов. Компания Viessmann предлагает комплексное обслуживание, от ввода в эксплуатацию и обучения до договора. Это гарантирует максимальную готовность блочной мини-ТЭС, обеспечивая ее высокую эффективность на протяжении всего срока службы.

Каждая мини-ТЭС проходит испытания на стенде перед поставкой. Стандартная комплектация включает компенсаторы для шумовиброизолированного подключения к газовым, выхлопным, отопительным и вытяжным магистралям. Это сводит работу по монтажу установки к минимуму.

Преимущества для торговых партнеров состоят прежде всего в простоте установки благодаря предварительно собранному компактному модулю. Далее, выбросы ниже текущих установленных нормативов, что достигается благодаря системе SCR, что означает селективное каталитическое восстановление. Возможны быстрая доставка запасных деталей благодаря обширной сервисной сети, а также хорошая технологическая подготовка проекта и обслуживание благодаря региональной торгово-сервисной сети.

Преимущества для пользователей состоят в низких эксплуатационных расходах благодаря высокой эффективности и длительным интервалам обслуживания. Немаловажны также надежный двигатель с низкими требованиями к обслуживанию, короткий срок амортизации благодаря высокому электрическому коэффициенту полезного действия в течение всего срока службы установки.

Кроме того, онлайн-мониторинг через TeleControl и возможность удаленного сброса сокращает время реакции, что уменьшает время простоя. Далее, быстрая доставка запасных деталей, возможная благодаря обширной сервисной сети. Мощность 430 киловатт электическая, 280 киловатт тепловая, 580 киловатт тепла с внешним теплообменником выхлопных газов. Максимальный уровень шума 90 децибел

www.viessmann.com
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Viessmann представила высокоэффективную мини-ТЭС для муниципальных и коммерческих объектов с экологически чистой технологией SCR. Высокая эффективность,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко - Кучме: Вы же все-таки президент Украины, бывших не бывает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика