Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ обновила комплексную систему штукатурных фасадов Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ представляет новую теплоизоляцию из минеральной ваты для комплексной системы штукатурных фасадов ТН–ФАСАД Профи. Материалы стали более...

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ представляет новую теплоизоляцию из минеральной ваты для комплексной системы штукатурных фасадов ТН–ФАСАД Профи. Материалы стали более легкими при сохранении ключевых характеристик прочности, надежности и теплопроводности и обеспечивают оптимальную стоимость системы. Выпуск новой продукции уже начали заводы в Белгороде и Ростове-на-Дону. Белгородский и донской Заводы ТЕХНО приступили к выпуску специализированной линейки продукции, материалов ТЕХНОФАС ПРОФ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ И ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ, – предназначенной для системы штукатурных фасадов ТН–ФАСАД Профи. Сегодня благодаря новой линейке материалов мы можем представить рынку обновленную систему ТН–ФАСАД Профи, успешно стартовавшую в прошлом году. Она стала первой отечественной системой, все компоненты которой поставляются одним производителем.А это значит, что все материалы и комплектующие прошли проверку и ответственность за их соответствие заявленным требованиям несет одна компания. Это обеспечивает и качество всех компонентов, и их правильное взаимодействие в системе, и одновременную поставку в одной машине, что позволяет избежать простоев на стройке, а следовательно, и финансовых потерь, комментирует Александр Будченко, руководитель направления СФТК группы компаний ТЕХНОНИКОЛЬ.Новые теплоизоляционные материалы обладают прочностными характеристиками, необходимыми для обеспечения надежности и долговечности системы, и соответствуют требованиям ГОСТ Р 56707-2015 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия.Так, прочность на отрыв слоев составляет не менее 15 килопаскалей, прочность на сжатие не менее 30 килопаскалей, материалы являются негорючими. При этом обладают объемным весом 95 килограммов на кубометр, что на 26 процентов меньше, чем у аналогичных продуктов. Все это делает систему ТН–ФАСАД Профи более доступной для покупателей.Система ТН–ФАСАД Профи не имеет ограничений в применении и разрешена для использования даже на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Таких, как детские сады, школы, поликлиники. Кроме того, использование материалов ТЕХНОФАС ПРОФ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ и ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ возможно и в частном домостроении. Их можно приобрести в интернет-магазине ТЕХНОНИКОЛЬ.Наши клиенты уже успели по достоинству оценить новую продукцию. В мае этого года потребление материалов ТЕХНОНИКОЛЬ для штукатурных фасадов увеличилось на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. До конца 2019 года мы прогнозируем дальнейший рост этого сегмента, прокомментировал Василий Ткачев, руководитель направления Минеральная изоляция группы компаний ТЕХНОНИКОЛЬ.Наиболее популярны новые материалы в южных регионах России, где системы штукатурных фасадов традиционно более распространены за счет продолжительного строительного сезона. Плечо доставки этого вида продукции с донского и белгородского заводов каменной ваты составляет около 1000 километров и охватывает практически все южные и центральные регионы России.Повышать качество, надежность и доступность базовых решений, есть важный принцип деятельности ТЕХНОНИКОЛЬ. Разрабатывая новый продукт, мы стремились соответствовать требованиям клиентов, которые предпочитают материалы с оптимальным соотношением цены и качества.Совершенствуя производственные и технологические процессы, мы смогли увеличить востребованность и популярность нашего фасадного решения и привлечь больше покупателей, прокомментировал Василий Ткачев, руководитель направления Минеральная изоляция группы компаний ТЕХНОНИКОЛЬ.www.tn.ru