Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продукция Soudal поднимет настроение В последнее время в России появляется все больше новостроек. На месте старого жилищного фонда вырастают новые красивые дома, в Москве даже запущена программа...

В последнее время в России появляется все больше новостроек. На месте старого жилищного фонда вырастают новые красивые дома, в Москве даже запущена программа реновации жилья. Технологии строительства позволяют возводить высотки в достаточно короткие сроки, но после заселения часто приходится сталкиваться с такими неприятностями, как щели и трещины в бетоне, кладке, штукатурке, в полу, стенах, между оконными проемами и подоконниками. Дома неизбежно дают усадку, что приводит к этим нежелательным последствиям. Продукция SOUDAL приходит на помощь в устранении этих проблем. За счет очень хорошей адгезии к пористым поверхностям акриловые герметики SOUDAL позволяют самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей и ремонтных рабочих, заполнить зазоры, щели и трещины практически в любых поверхностях внутренней отделки помещений, используемых в строительстве. К примеру, универсальный строительный Акрил от SOUDAL для внутреннего применения выпускается в виде готовой для использования пасты и в практичной упаковке, а после нанесения его можно окрашивать большинством видов красок.С наступлением весны и лета в дома и квартиры все чаще заглядывает солнце, которое поднимает настроение домочадцам, но в то же время предательски напоминает о несовершенстве ремонта и указывает ярким светом на неровности поверхностей, требующих небольшой реставрации. У кого-то подрастают дети, и комнаты требуют переобустройства под новые нужды, в стенах остаются нежелательные старые высверленные отверстия.У кого-то появляются царапины на полу от жизнедеятельности обожаемых домашних животных. В этих ситуациях для мелкого ремонта очень хорошо подойдет Акрил от SOUDAL. Маскировать царапины и заделывать ненужные отверстия можно и в детской комнате, и в непосредственной близости к домашним животным, так как средство от SOUDAL экологически безвредно и не имеет запаха.А Моментальный акрил пользуется спросом уже много лет. Если весеннее настроение все же требует более глобальных изменений интерьера, например, обновления цвета стен, то для этого необходимо убедиться, что поверхность идеально ровная, ведь краска не терпит погрешностей. Моментальный акрил поможет справиться с трещинами и царапинами и выровняет поверхность стен перед покраской, великолепно подойдет для затирки швов и стыков между стенами и потолком.А также между оконными проемами и подоконниками. Применяя внутри помещений быстросохнущий Моментальный акрил, уже через 10 минут после нанесения можно приступать к покраске. Ровные стены важны для финишной отделки краской, а когда под рукой качественные акриловые герметики от SOUDAL этого легко добиться самостоятельно, при этом быстро и недорого.www.soudal.ru