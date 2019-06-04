Игорь Кизим: Отношения Украины и Беларуси находятся под влиянием нашего общего соседа

Источник материала: Tut.by

В последнее время многие стараются замалчивать влияние России на двусторонние отношения Беларуси и Украины. Такое мнение высказал посол Украины Игорь Кизим на расширенном заседании Экспертно-аналитического клуба 5 июня в Минске по теме: «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после украинских выборов».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сегодня все чаще говорят, что с Россией нужно идти на контакт, возобновлять диалог, — сказал Кизим. — Осуждая ситуацию, все говорят о том, что происходит, но не называют источник конфликта. А этот источник — Российская Федерация. Почему-то не вспоминается, замалчивается, у кого проблемы в этом регионе и с кем».

Кизим подчеркнул, что фактор России влияет и на отношения между Беларусью и Украиной. «И, говоря об отношениях Украины и Беларуси, не надо замалчивать то, что они находятся под влиянием нашего общего соседа», — сказал дипломат.

По его словам, заявления нового президента Украины Владимира Зеленского дают основания полагать, что страна сохранит курс на интеграцию с ЕС и вступление в НАТО. «Этот вектор развития у нас сохраняется, а Беларусь идет в несколько другом направлении. Есть Евразийский экономический союз, есть ОДКБ. И это немножко разные направления нашего движения и в экономической сфере, и в сфере безопасности, — сказал Кизим. — И все эти факторы надо учитывать, когда мы анализируем дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений».

Глава ОО «Совет внешней политики «Украинская призма» и общественного совета при МИД Украины Геннадий Максак отметил, что у Украины в целом нет «позитивного трека» в отношениях с соседями. «Он скорее рваный, с кем-то лучше, с кем-то хуже. И конфликт с Россией, конечно, тоже сильно на это влияет, — отметил он. — Что касается Беларуси, то хочу похвалить и наше посольство, и команду МИД. Мы четко видим, что идет рост по развитию сотрудничества».

При этом Максак подчеркнул, что стороны делают акцент на развитии экономических отношений. «Беларусь является нашим стратегическим экономическим партнером. Именно экономика делает акцент и основной задел для направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул он.

Максак отметил, что у предыдущего украинского президента Петра Порошенко был хороший контакт с главой Беларуси Александром Лукашенко. «Этот персональный фактор должен быть и в будущем (в отношениях с Зеленским. — БелаПАН.)», — считает эксперт.

По мнению координатора программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Дениса Мельянцова, отношения двух стран можно охарактеризовать как ровные и стабильные. «В них есть ярко выраженный публично-пиаровский уровень, когда мы видим, например, в прессе всплески по различным громким поводам. И есть практический уровень — это торгово-экономические отношения, военная сфера, где сотрудничество спокойно протекает по намеченному плану», — сказал он. При этом белорусско-украинское взаимодействие «развивается в тени Кремля, через призму двусторонних отношений обеих стран с Россией».

В связи с этим Мельянцов обратил внимание, что любое правительство в Киеве, ориентированное на Европу, будет восприниматься Минском более дружественно, чем пророссийское руководство. «Во время каденции Януковича Украина рассматривалась Минском как некий конкурент за внимание России, — сказал Мельянцов. — Проевропейское правительство рассматривается Минском как адвокат Беларуси в Европе и неконкурент в отношениях с Россией».