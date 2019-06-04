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Спецдокладчик ООН: Существенных улучшений в ситуации с правами человека в Беларуси не произошло

05.06.2019 20:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедший год в Беларуси не произошло существенного улучшения ситуации с правами человека, но были некоторые позитивные изменения. Об этом говорится в отчете спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин, который она представит на летней сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.


Фото: n-europe.eu

Доклад, текст которого опубликован на сайте СПЧ, охватывает период с 1 мая 2018-го по 31 марта 2019 года.

Марин подчеркивает: правительство Беларуси по-прежнему не признает мандат спецдокладчика ООН, что ограничило ее возможности конструктивного взаимодействия с властями. Она призывает Минск пересмотреть позицию в отношении мандата спецдокладчика.

«На основании собранной информации специальный докладчик не может засвидетельствовать важных улучшений в сфере соблюдения прав человека в Беларуси, — говорится в докладе. — Например, продолжается применение смертной казни, нет прогресса в предупреждении пыток и жестокого обращения, хотя в предыдущие годы было сделано множество рекомендаций (по улучшению ситуации по данным вопросам. — БелаПАН.)».

В качестве позитивных изменений Марин отмечает декриминализацию статьи 193.1 УК (деятельность незарегистрированных организаций) и внесение в закон о массовых мероприятиях поправок, которые ввели уведомительный (наряду с заявительным) принцип проведения массовых мероприятий.

При этом спецдокладчик подчеркивает, что данные изменения лишь частично учитывают рекомендации правозащитников. Так, отмечается в отчете, ответственность за деятельность незарегистрированной организации переведена из уголовной в административную плоскость, а процедура уведомления возможна лишь для тех мероприятий, которые проводятся в специально отведенных для этого местах. «Это небольшие шаги, которые хоть и идут в правильном направлении, но еще не свидетельствуют о реальных изменениях в политике властей», — говорится в документе.

Марин также отмечает, что в отчетный период были приняты поправки в законодательство, которые вводят дополнительные ограничения для деятельности онлайн-СМИ. Кроме того, зафиксированы факты задержания правозащитников и общественных активистов, отказа в проведении мирных собраний, вмешательства в работу журналистов и организаций гражданского общества. «Хотя количество таких случаев сократилось в сравнении с предыдущим годом, но продолжающееся применение подобных практик свидетельствует об отсутствии фундаментальных изменений. Учитывая сохраняющееся ограничительное законодательство и практику его применения, легко может произойти возврат к массовым репрессиям», — говорится в отчете.

Снижение числа задержаний и арестов спецдокладчик связывает с тем, что в отчетный период в Беларуси не происходило крупных политических или общественных мероприятий. При этом участники любых несанкционированных акций наказываются штрафами либо арестами, отмечает Марин.

В качестве примеров в отчете упоминаются задержания и штрафы участников акций против строительства аккумуляторного завода под Брестом и несколько случаев задержания людей за фотографирование у статуи городового возле здания МВД в Минске.

Кроме того, говорится в документе, в отчетный период возобновилось давление на независимых журналистов и СМИ. Так, в июне 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении основателя и директора агентства БелаПАН Алеся Липая, которое закрыли после его смерти в августе.

Спецдокладчик упоминает резонансное «дело БелТА», в рамках которого по подозрению в несанкционированном доступе к подписке государственного агентства БелТА задерживались редакторы и журналисты портала tut.by, агентства БелаПАН и ряда других СМИ. Обвинения предъявили 15 журналистам. В ноябре уголовные дела в отношении 14 обвиняемых были переведены в административное производство, журналисты заплатили крупные штрафы. Единственной обвиняемой по уголовному делу осталась главный редактор портала tut.by Марина Золотова. В марте суд признал ее виновной в бездействии должностного лица и наказал штрафом в 300 базовых величин.

«Жесткие действия сотрудников правоохранительных органов по этому делу были расценены как непропорциональные, что вызвало возмущение и мобилизацию международного сообщества в знак солидарности с журналистами, — говорится в отчете. — Спецдокладчик считает, что действия властей являются средством запугивания независимых СМИ и подстрекательства их к самоцензуре в преддверии следующей избирательной кампании».

В докладе также отмечается, что власти продолжали штрафовать журналистов-фрилансеров за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации. В 2018 году было наложено 118 штрафов примерно на 48 тысяч долларов.

В Беларуси существует «жестокий и карательный подход» к маргинальным группам — например наркозависимым или безработным, говорится в документе. «Лица, в том числе подростки, задержанные за преступления, связанные с наркотиками, приговариваются к несоразмерно длительным срокам лишения свободы. У родителей, которые являются безработными, страдают от наркомании или совершили незначительные административные правонарушения, социальные службы могут забрать детей. Безработные вынуждены оплачивать коммунальные услуги по повышенным ценам. Подобный подход оказывает негативное влияние на и без того уязвимые и неблагополучные группы», — полагает спецдокладчик.

Анаис Марин также отмечает, что некоторые группы (цыгане, ЛГБТ-сообщество, ВИЧ-инфицированные) продолжают подвергаться в Беларуси дискриминации.

В докладе говорится, что периоды серьезных нарушений прав человека в Беларуси носят циклический характер и совпадают с крупными политическими событиями, поэтому существует риск увеличения случаев нарушения прав человека в Беларуси в связи с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.

По мнению спецдокладчика, СПЧ должен продолжить мониторинг ситуации с правами человека в Беларуси.

Доклад содержит рекомендации властям Беларуси по улучшению ситуации.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Марин подчеркивает: правительство Беларуси по-прежнему не признает мандат спецдокладчика ООН, что ограничило ее возможности конструктивного взаимодействия с...
 
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