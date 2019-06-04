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«Экономика на пальцах». Теперь не добрый сосед, или Как меняется отношение к Беларуси с приходом Зеленского
05.06.2019 21:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 6 июня в 15.25.
В Минске прошло конференция «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после выборов», которую посетил автор «Экономики на пальцах» Сергей Чалый. Он там услышал один тезис, который вряд ли понравится нашему президенту. Он очень простой: Украина пересматривает преференции в отношении союзника агрессора.
Наша экономика уже ощутила это, в мае
Также автор программы поделится мыслью о том, что в стране наступает апатия из-за того, что президентские выборы пройдут в 2020 году. Беларусь теряет год, которым можно было бы распорядиться с пользой.
И еще в выпуске мы поговорим немного про Великую торговую войну Дональда Трампа и новом отношении к высокотехнологичным компаниям США. Над которыми нависла угроза со стороны регуляторов.
Об этом подробнее в
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«Экономика на пальцах». Теперь не добрый сосед, или Как меняется отношение к Беларуси с приходом Зеленского
Автор программы поделится мыслью о том, что в стране наступает апатия из-за того, что президентские выборы пройдут в 2020 году. Беларусь теряет год, которым можно было...
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