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Лавров: У Союзного договора нет цели вывести кого-то на «президентский трон»

06.06.2019 07:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон». Заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава ведомства пока не может сообщить подробности о том, какие предложения выдвигают российская и белорусская сторона по интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, прошло еще слишком мало времени.

— В договоре все открыто. В декабре были встречи президентов России и Белоруссии. Они договорились создать рабочую группу, которая рассмотрит весь Союзный договор для того, чтобы понять, какие положения по прошествии 20 лет нуждаются в дополнительном внимании. Для этого была создана рабочая группа, которая сейчас этим занимается. Прошло не так много времени. Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого.

После недавней встречи премьеров России и Беларуси Сергей Румас сказал, что «где-то к концу июня будет более или менее ясно», рассказал Лавров.

— Президенты поручили рабочей группе на уровне вице-премьеров под присмотром двух председателей правительства разобраться с тем, как мы будем дальше продвигать интеграцию и какие положения Союзного договора нуждаются в дополнительном внимании. Они сейчас этим занимаются, — отметил министр.

Он заявил, что во время переговоров стороны не могут отчитываться публике об их итогах ежедневно. «Как показывает практика многих стран и ситуаций в ООН, как только переговоры начинают быть предметом публичной дискуссии, то переговорщики сразу замыкаются в своих позициях и ничего позитивного не происходит. По-другому не бывает», — считает Лавров. Кстати, на днях глава МИД Беларуси так же заявил, что пока не время посвящать широкую публику в детали переговоров по интеграции в рамках Союзного государства.

Глава российского ведомства прокомментировал сообщения о том, президент России Путин может возглавить общее государство в 2024 году.

— В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон». Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого, — заявил он.

Напомним, в марте этого года Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщило, что некоторые представители правящей элиты России оказывают давление на Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше. Один из рассматриваемых вариантов предполагает «принуждение Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства», чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и стать президентом уже новой страны.

Тогда же информацию прокомментировал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что на двусторонних встречах «эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые появляются в различных СМИ». Макей напомнил заявление белорусского президента о том, что страна суверенитетом не торгует. 

Ожидается, что к 21 июня должна быть готова "дорожная карта" по развитию интеграции, после чего к переговорам подключатся президенты.

 
 
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Глава ведомства пока не может сообщить подробности о том, какие предложения выдвигают российская и белорусская сторона по интеграции в рамках Союзного...
 
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