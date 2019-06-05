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«На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться». Лавров - об отзыве Бабича
06.06.2019 08:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью
— Решение о назначении послов принимает президент, исходя из совокупности факторов, которые касаются задач продвижения наших отношений с соответствующей страной, и исходя из ситуаций, которые складываются у того или иного человека, работающего на посту посла. У всех бывают какие-то личные обстоятельства. На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться, — ответил Лавров на вопрос о том, что случилось с российским послом в Михаилом Бабичем.
Министр призвал не уподобляться некоторым Telegram-каналам, которые «писали какую-то околесицу на эту тему». По его мнению, кому-то захотелось из этого устроить скандал, но не получилось.
Напомним, 30 апреля Владимир Путин
За девять месяцев работы в Минске Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную
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Он отметил, что президент принимает решения о назначении послов, исходя из многих факторов, кроме того, не стоит забывать и личных обстоятельствах. Лавров...
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