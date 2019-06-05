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«На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться». Лавров - об отзыве Бабича

06.06.2019 08:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал отзыв посла Михаила Бабича из Беларуси. Он отметил, что президент принимает решения о назначении послов, исходя из многих факторов, кроме того, не стоит забывать и личных обстоятельствах. Лавров посоветовал журналистам не очень этим интересоваться.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Решение о назначении послов принимает президент, исходя из совокупности факторов, которые касаются задач продвижения наших отношений с соответствующей страной, и исходя из ситуаций, которые складываются у того или иного человека, работающего на посту посла. У всех бывают какие-то личные обстоятельства. На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться, — ответил Лавров на вопрос о том, что случилось с российским послом в Михаилом Бабичем.

Министр призвал не уподобляться некоторым Telegram-каналам, которые «писали какую-то околесицу на эту тему». По его мнению, кому-то захотелось из этого устроить скандал, но не получилось.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране.

За девять месяцев работы в Минске Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД. Во время последней белорусский МИД заявил, что «разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог».

 
Теги: Минск
 
 
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Он отметил, что президент принимает решения о назначении послов, исходя из многих факторов, кроме того, не стоит забывать и личных обстоятельствах. Лавров...
 
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