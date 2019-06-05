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В "Белнефтехиме" ответили на вопросы о стоимости топлива

06.06.2019 09:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концерне "Белнефтехим" ответили на поступающие электронные обращения по вопросам ценообразования на нефтепродукты, в том числе с предложением снизить цены на них до уровня, действовавшего на начало 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт концерна.

Как подчеркнули в "Белнефтехиме", концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, в полном соответствии с законодательством. Розничные цены, устанавливаемые концерном, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на продажу топлива по более высоким ценам. В свою очередь сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно.

"Концерн устанавливает цены, придерживаясь стратегии их максимального сдерживания, - заявили в "Белнефтехиме". - Установить их вне экономических правил, только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан - невозможно". К тому же именно постепенное изменение цены на топливо является сдерживающим фактором при высокой волатильности стоимости нефти на мировом рынке.

В ведомстве пояснили, что цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства. Ситуация, когда топливо в республике не продается дешевле предельной цены, означает, что его производство и реализация осуществляются с минимальной маржой.

Себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85-90%) и курса белорусского рубля. В свою очередь цена нефти, импортируемая в нашу страну, привязана к мировым котировкам на нефть. При принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов. "При этом рост по независимым от нас причинам себестоимости топлива распределяется, главным образом, между производителями нефтепродуктов (НПЗ), продавцами топлива (сетями АЗС) и в минимальной степени затрагивает розничные цены, то есть не перекладывается на покупателей", - подчеркнули в ведомстве. Согласно данным официальной статистики, которые приводит концерн, в структуре расходов населения за 1 квартал текущего года доля расходов на топливо не превышает другие значимые для граждан затраты, например, расходы на услуги связи: "На среднюю зарплату по республике в 2019 году можно купить около 644 л бензина АИ-92, что почти в два раза больше, чем в соседней Украине".

В "Белнефтехиме" считают, что уменьшение розничных цен на топливо вопреки законодательно установленным условиям формирования цен может привести к негативным последствиям для экономики страны. В частности, к уменьшению поступлений в бюджет республики налогов и сборов, которые устанавливает государство для производителей топлива (доля в розничной цене составляет около 30%), а также к снижению возможности обслуживать дорогое высокотехнологичное оборудование нефтеперерабатывающих заводов, что может в недалекой перспективе привести к неконкурентоспособности и банкротству предприятий. Если вследствие этого топливо придется закупать гораздо дороже в других государствах, то малые города, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия, столкнутся с проблемой занятости населения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концерне "Белнефтехим" ответили на поступающие электронные обращения по вопросам ценообразования на нефтепродукты, в том числе с...
 
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