По каким ставкам пинчанам и жителям района необходимо платить налог при сдаче внаём квартиры или гаража?

Источник материала: Полесская правда

В инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району разъяснили корреспонденту pinsknews.by механизм уплаты налога при сдаче внаем квартиры или гаража в Пинске и районе.



— В соответствии с законодательством Республики Беларусь граждане могут сдавать физическим лицам внаем на длительный срок жилые и нежилые помещения без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — отметили в ИМНС.

Порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами от сдачи внаем (поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь, регулируется статьей 221 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, вступившей в действие с 01.01.2019 г.) и Указом Президента Республики Беларусь от 04.08.2006 г. № 497 «О некоторых вопросах аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и нежилых помещений, машино-мест» (с изменениями и дополнениями).

Физическим лицам, планирующим получать доходы от сдачи внаем (поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, надо знать о необходимости уплаты подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.

Физическим лицам, планирующим сдавать жилые (нежилые) помещения внаем (аренду) другим физическим лицам, необходимо произвести следующие действия:

Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения). Зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда. Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах.

Так, ставка подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые и нежилые помещения:

на территории Пинского района:

жилых помещений (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовых домиков, дач – в размере 7,50 руб. в месяц (для г.п. Логишин – 10,70 руб.);

металлического или деревянного гаража, машино-места – 1,83 руб. в месяц (г.п. Логишин – 2,40 руб.);

железобетонного или кирпичного гаража – 3,20 руб. в месяц (г.п. Логишин – 5,40 руб.);

других нежилых помещений (за 1 кв. метр площади) – 2,10 руб. (г.п. Логишин – 2,80 руб.);

на территории г. Пинска:

жилых помещений (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовых домиков, дач – в размере 20 руб. в месяц;

металлического или деревянного гаража, машиноместа – 5,30 руб. в месяц;

железобетонного или кирпичного гаража – 7,40 руб. в месяц;

других нежилых помещений (за 1 кв. метр площади) – 3,20 руб.

В ИМНС обратили внимание, что при предоставлении внаем (поднаем) жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) физическое лицо подлежит освобождению от уплаты подоходного налога в фиксированных суммах.

К молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) относятся выпускники, которым место работы (службы) предоставлено путем распределения, выпускники, направленные на работу (службу) в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).

За более подробной информацией обращаться в инспекцию МНС Республики Беларусь по Пинскому району по телефонам: 65-95-38, 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.