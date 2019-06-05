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По каким ставкам пинчанам и жителям района необходимо платить налог при сдаче внаём квартиры или гаража?
06.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району разъяснили корреспонденту pinsknews.by механизм уплаты налога при сдаче внаем квартиры или гаража в Пинске и районе.
Порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами от сдачи внаем (поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь, регулируется статьей 221 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, вступившей в действие с 01.01.2019 г.) и Указом Президента Республики Беларусь от 04.08.2006 г. № 497 «О некоторых вопросах аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и нежилых помещений, машино-мест» (с изменениями и дополнениями).
Физическим лицам, планирующим получать доходы от сдачи внаем (поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, надо знать о необходимости уплаты подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.
Физическим лицам, планирующим сдавать жилые (нежилые) помещения внаем (аренду) другим физическим лицам, необходимо произвести следующие действия:
Так, ставка подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые и нежилые помещения:
на территории Пинского района:
на территории г. Пинска:
В ИМНС обратили внимание, что при предоставлении внаем (поднаем) жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) физическое лицо подлежит освобождению от уплаты подоходного налога в фиксированных суммах.
К молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) относятся выпускники, которым место работы (службы) предоставлено путем распределения, выпускники, направленные на работу (службу) в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).
За более подробной информацией обращаться в инспекцию МНС Республики Беларусь по Пинскому району по телефонам: 65-95-38, 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.
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