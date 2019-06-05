ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По каким ставкам пинчанам и жителям района необходимо платить налог при сдаче внаём квартиры или гаража?

06.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району разъяснили корреспонденту pinsknews.by механизм уплаты налога при сдаче внаем квартиры или гаража в Пинске и районе.

По каким ставкам пинчанам и жителям района необходимо платить налог при сдаче внаём квартиры или гаража?
— В соответствии с законодательством Республики Беларусь граждане могут сдавать физическим лицам внаем на длительный срок жилые и нежилые помещения без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — отметили в ИМНС.

Порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами от сдачи внаем (поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь, регулируется статьей 221 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, вступившей в действие с 01.01.2019 г.) и Указом Президента Республики Беларусь от 04.08.2006 г. № 497 «О некоторых вопросах аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и нежилых помещений, машино-мест» (с изменениями и дополнениями).

Физическим лицам, планирующим получать доходы от сдачи внаем (поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, надо знать о необходимости уплаты подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.

Физическим лицам, планирующим сдавать жилые (нежилые) помещения внаем (аренду) другим физическим лицам, необходимо произвести следующие действия:

  1. Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения).
  2. Зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.
  3. Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах.

Так, ставка подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые и нежилые помещения:

на территории Пинского района:

  • жилых помещений (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовых домиков, дач – в размере 7,50 руб. в месяц (для г.п. Логишин – 10,70 руб.);
  • металлического или деревянного гаража, машино-места – 1,83 руб. в месяц (г.п. Логишин – 2,40 руб.);
  • железобетонного или кирпичного гаража – 3,20 руб. в месяц (г.п. Логишин – 5,40 руб.);
  • других нежилых помещений (за 1 кв. метр площади) – 2,10 руб. (г.п. Логишин – 2,80 руб.);

на территории г. Пинска:

  • жилых помещений (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовых домиков, дач – в размере 20 руб. в месяц;
  • металлического или деревянного гаража, машиноместа – 5,30 руб. в месяц;
  • железобетонного или кирпичного гаража – 7,40 руб. в месяц;
  • других нежилых помещений (за 1 кв. метр площади) – 3,20 руб.

В ИМНС обратили внимание, что при предоставлении внаем (поднаем) жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) физическое лицо подлежит освобождению от уплаты подоходного налога в фиксированных суммах.

К молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) относятся выпускники, которым место работы (службы) предоставлено путем распределения, выпускники, направленные на работу (службу) в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).

За более подробной информацией обращаться в инспекцию МНС Республики Беларусь по Пинскому району по телефонам: 65-95-38, 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Европейская неделя устойчивой энергии стартовала в Пинском районе с энергофестиваля в Логишине
Новости дня
Новости экономики
 
В "Белнефтехиме" ответили на вопросы о стоимости топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика