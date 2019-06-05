«Госрегулирование, кроме вреда, ничего не приносит». Риэлтеры объяснили, чем опасны для простых белорусов предложения Минюста

Проектами документов вводится табу на развитие риэлтерской услуги

Участники пресс-конференции отмечают, что проект указа содержит положительную норму, которая решает вопрос предоставления информации для целей профессиональной риэлтерской деятельности и которая направлена на защиту имущественных прав граждан.

В то же время, отмечает Татьяна Недерева-Архипец, принципиально документ не решает главной задачи.

— Риэлтерская услуга как была, так и остается для потребителей непонятной. Ее не хотят оплачивать потребители. Они желают получить результат здесь и сейчас и готовы за него платить. Формулировки проекта указа не позволяют риэлтерскому бизнесу развиваться и удовлетворять потребности клиентов. Если мы не откажемся от предложенного проекта указа, нам удастся сохранить какой-то статус-кво. Но, к сожалению, мы не сможем предложить дополнительные услуги клиентам, потому что они не предусмотрены законодательством, — уточняет спикер.

Председатель Союза компаний по реинжинирингу говорит о том, что с течением времени функции риэлтеров расширяются, и первый смарт-контракт в сфере недвижимости может быть заключен в первом полугодии 2020 года.

— Наши клиенты хотят видеть на смартфоне прозрачные расчеты за 5 минут. Они желают дистанционно, работая в Кракове, иметь возможность подписать договор на оказание риэлтерской услуги, прилететь на сделку, а, возможно, и не прилетать, подписать договор купли-продажи с помощью цифровой электронной подписи. Но проекты нормативно-правовых документов не предусматривают никакого развития риэлтерской услуги, — дополняет Татьяна Недерева-Архипец.

Председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Анатолий Звездин также говорит о том, что риэлтерская услуга, как любая другая, развивается. Например, появился такой институт, как авторизованные посредники.

— Но до сих пор тарифа на оказание этой услуги нет. В проекте постановления он тоже отсутствует. В документе предусмотрена новая услуга по проверке истории объекта. Однако тариф на нее тоже не прописан, — уточняет спикер. — Получается, что жизнь идет вперед, появляются новые сервисы и услуги. Но в проекте постановления это не отражено. И это большая проблема.