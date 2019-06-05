«Как нужно разделить квартиру, чтобы стать на учет нуждающихся?» Эксперты отвечают на самые неожиданные вопросы

Источник материала: realt.by

В этот раз в рубрике «вопрос-ответ» наши читатели задавали экспертам рынка недвижимости вопросы о постановке на учет нуждающихся, получении льготного кредита и сдаче жилья в аренду иностранцам. Ответы на них читайте в нашей подборке.

Елена Юрченя интересуется, может ли она стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Я являюсь молодым специалистом, по распределению работаю в Минске. Могу ли рассчитывать на льготный кредит, если стану на очередь по улучшению жилищных условий, учитывая то, что скоро выхожу замуж, а в собственности родителей мужа 4-х комнатная квартира (он там прописан и проживает)».

Отвечает аттестованный риэлтер Центра недвижимости «Пакодан» Вячеслав Завгородний

— Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» молодые специалисты, работающие по распределению, не имеют права на получение льготного кредита.

Согласно п. 3.1.2. Указу Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» если после выхода замуж в квартире мужа будет приходиться на вас, мужа и членов его семьи более 10 кв. метров общей площади, вы не сможете находиться на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, не смотря на наличие вашей регистрации в этой квартире.

Читатель под ником Mkrovstroy интересуется: «Для постановки на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий необходимо разделить квартиру с выделением в собственность изолированных жилых помещений. Квартира трёхкомнатная, приватизировать, 1/3 и 2/3. Собственники согласны. Куда обратиться для раздела?»

Отвечает аттестованный риэлтер Центра недвижимости «Пакодан» Вячеслав Завгородний

— Разделить квартиру на доли возможно тремя различными способами: заключив соглашение об определении долей в квартире; заключив брачный договор; в судебном порядке, — пояснил специалист. — Согласно ст. 257 ГК РБ раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них может быть осуществлен при условии предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество.

Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли определяются по правилам статьи 255 ГК РБ. Согласно ст. 255 ГК РБ имущество, находящееся в долевой собственности, за исключением имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.

Читатель dima.yakushev описывает вполне распространенную ситуацию: «Мы являемся молодой семьёй. Регистрацию в Минске имеет только жена, в общежитии. Имеем ли мы право на получение льготного кредита, чтобы построить или купить квартиру в Минске , каковы условия его получения, и куда обращаться?»

Отвечает аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, льготные кредиты на строительство квартиры предоставляются с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

То есть в любом случае, даже при наличии оснований (например, отнесение к малообеспеченным гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, или граждан, проживающих не менее 10 лет в общежитиях), придется ждать своей очереди.

Та же ситуации и в отношении субсидий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» — ждать своей очереди.

Соответственно пока очередь не подошла прав на получение льготного кредита или субсидии Вы не имеете. Когда Ваша очередь подойдет, Вас пригласят.

Марина Кухарок спрашивает: «Можно ли обменять квартиру, построенную с привлечением льготного кредита, и продолжать его выплату далее (получается, мы хотим улучшить жилищные условия путём обмена жилья, но не погашая льготного кредита, а продолжая его выплату)».

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Согласно указу № 13 от 06.01.2012г. «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» продажа жилых помещений, их частей (если осуществлен раздел жилого помещения), построенные (реконструированные) или приобретенные с привлечением льготного кредита до полного его погашения не допускается.

Алина Венско сдает квартиру в аренду и интересуется, есть ли какие-либо особенности в законодательстве, касающиеся иностранных арендаторов. «Хочу сдать квартиру. Интересуются россияне. Хотят регистрацию. Я никогда не сталкивалась. Есть ли в случае регистрации россиян в своей квартире какие-то риски и дополнительные расходы? И где это делается, в самом ЖЭСе или в другом учреждении?»

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья АН «Твоя Столица» Надежда Вашинко :

— Вначале Вы должны зарегистрировать договор найма в расчетно-справочном центре, к которому относится Ваш дом. Далее наниматель сам идет в отдел по гражданству и миграции и там ему оформляют временную регистрацию. Наниматель должен будет оплатить гос.пошлину за данную процедуру. Вы в данной ситуации никаких расходов не несете. При таком виде регистрации никаких прав на квартиру наниматель не имеет, поэтому Вы ничем не рискуете. Главное: после выселения обязательно расторгнуть договор вместе с нанимателем (если срок договора не истек).