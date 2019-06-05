Беларусь и Россия завершат переговоры по цене на газ к июлю

Российкая сторона заявляет о том, что переговоры с Беларусью по цене на газ должны завершиться к 1 июля этого года.

Об этом сообщил накануне замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Российский чиновник также отметил, что проблемы с грязной нефтью, а также переговоры между Беларусью и РФ по компенсации потерь за инцидент с загрязнением нефтепровода «Дружба», никак не повлияют на переговоры по газу. Яновский отметил, что, согласно двусторонним договоренностям, страны должны согласовать цены на газ для Беларуси с 2020 к 1 июля, пишет РИА « Новости ».

Российский чиновник отметил, что переговоры идут и к указанному сроку стороны должны найти компромисс. Установленная в 2017 году цена на газ для Беларуси в размере 127 долларов за кубометр будет действовать до 2019 года. Белорусские власти неоднократно заявляли о желании покупать у РФ газ по более низкой цене. Однако Россия отказывалась сделать скидку.

В минувшем году во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным возник спор на тему цены на газ. Белорусский президент тогда напомнил о разных условиях для потребителей газа в двух странах, когда для белорусских потребителей он отличается почти в два раза (130 долларов за кубометр против 70 в соседней Смоленской области).

заявил , что нынешний уровень интеграции является недостаточным для дальнейшего субсидирования Беларуси Россией. Через несколько дней после спора двух президентов российская сторона начала намекать на более глубокую интеграцию с Беларусью взамен на низкие цены на газ. Так, глава российского Минфина Антон Силуанов, что нынешний уровень интеграции является недостаточным для дальнейшего субсидирования Беларуси Россией.