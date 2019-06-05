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Беларусь и Россия завершат переговоры по цене на газ к июлю

06.06.2019 11:22 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российкая сторона заявляет о том, что переговоры с Беларусью по цене на газ должны завершиться к 1 июля этого года.

Об этом сообщил накануне замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Российский чиновник также отметил, что проблемы с грязной нефтью, а также переговоры между Беларусью и РФ по компенсации потерь за инцидент с загрязнением нефтепровода «Дружба», никак не повлияют на переговоры по газу. Яновский отметил, что, согласно двусторонним договоренностям, страны должны согласовать цены на газ для Беларуси с 2020 к 1 июля, пишет РИА «Новости».

Российский чиновник отметил, что переговоры идут и к указанному сроку стороны должны найти компромисс. Установленная в 2017 году цена на газ для Беларуси в размере 127 долларов за кубометр будет действовать до 2019 года. Белорусские власти неоднократно заявляли о желании покупать у РФ газ по более низкой цене. Однако Россия отказывалась сделать скидку.

В минувшем году во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным возник спор на тему цены на газ. Белорусский президент тогда напомнил о разных условиях для потребителей газа в двух странах, когда для белорусских потребителей он отличается почти в два раза (130 долларов за кубометр против 70 в соседней Смоленской области). 

Через несколько дней после спора двух президентов российская сторона начала намекать на более глубокую интеграцию с Беларусью взамен на низкие цены на газ. Так, глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что нынешний уровень интеграции является недостаточным для дальнейшего субсидирования Беларуси Россией.
 
Ранее БДГ сообщала, что сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Позднее его обсудят и президенты. Никаких подробностей того, на каких условиях идет игтеграционный процесс и чем все может закончится для Беларуси пока нет.
 
 
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Российкая сторона заявляет о том, что переговоры с Беларусью по цене на газ должны завершиться к 1 июля этого года.
 
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