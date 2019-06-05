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Беларусь и Россия завершат переговоры по цене на газ к июлю
06.06.2019 11:22 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российкая сторона заявляет о том, что переговоры с Беларусью по цене на газ должны завершиться к 1 июля этого года.
Об этом сообщил накануне замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Российский чиновник также отметил, что проблемы с грязной нефтью, а также переговоры между Беларусью и РФ по
Российский чиновник отметил, что переговоры идут и к указанному сроку стороны должны найти компромисс. Установленная в 2017 году цена на газ для Беларуси в размере 127 долларов за кубометр будет действовать до 2019 года. Белорусские власти неоднократно заявляли о желании покупать у РФ газ по более низкой цене. Однако Россия отказывалась сделать скидку.
В минувшем году во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным возник спор на тему цены на газ. Белорусский президент тогда
Через несколько дней после спора двух президентов российская сторона начала намекать на более глубокую интеграцию с Беларусью взамен на низкие цены на газ. Так, глава российского Минфина Антон Силуанов
Ранее БДГ
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Российкая сторона заявляет о том, что переговоры с Беларусью по цене на газ должны завершиться к 1 июля этого года.
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