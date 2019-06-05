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МИД Британии: Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся применением смертной казни в Беларуси

06.06.2019 11:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Великобритания по-прежнему очень обеспокоена продолжающимся применением смертной казни в Беларуси. Об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании за 2018 год.


Фото: Reuters

В документе сказано, что «после падения „железного занавеса“ в 1989 году казалось возможным, что демократия и либеральные ценности охватят весь мир».

«Но с точки зрения сегодняшнего дня мы знаем, что оптимизм той эпохи был неуместен. С начала тысячелетия прогресс в области прав человека и демократии во всем мире замедлился и, в некоторых отношениях, стал обратным. Freedom House сообщил, что 2018 год стал 13-м годом подряд «глобального снижения политических прав и гражданских свобод», — говорится в отчете.

МИД Великобритании напоминает, что, согласно отчету Amnesty International 10 за 2018 год, число казней в мире сократилось на 31%, достигнув самого низкого показателя за последние десять лет. Тем не менее, в ряде стран наблюдалось увеличение числа казней, в том числе в Беларуси, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США, в то время как Таиланд возобновил казни. Китай оставался главным палачом в мире, за ним следовали Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам и Ирак.

«Великобритания по-прежнему очень обеспокоена продолжающимся применением смертной казни в Беларуси. Наше посольство в Минске сотрудничало с британской неправительственной организацией «Смертная казнь» и Международной комиссией против смертной казни с целью повышения осведомленности об аргументах против смертной казни», — говорится в отчете.

Также МИД отмечает, что Великобритания работала с партнерами, чтобы восстановить мандаты специальных докладчиков по правам человека, в том числе и в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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