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Сооснователь Wargaming - о деофшоризации Кипра: «Русскому бизнесу» стало тяжелее

06.06.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Русскому бизнесу» становится все сложнее работать на Кипре — банки создают «токсичные условия» работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны, заявил в интервью РИА «Новости» белорусский бизнесмен Иван Михневич, один из основателей всемирно известной компании Wargaming, занимающейся разработкой компьютерных игр.


Фото: Елена Айрапетова для «Медузы»

Михневич является также вице-президентом партии «Эго о политис» («Я гражданин»). Ее называют «русской», поскольку она была основана русскоязычными гражданами Кипра для защиты их интересов.

Власти Кипра решили окончательно завершить деофшоризацию экономики около года назад.

«Последняя директива Центробанка годичной давности окончательно подводит черту под всем этим этапом, и Кипр во многом существенно лишается части экономики по просьбе или под давлением — я в этом не участвовал и не могу сказать — американской администрации», — сказал Михневич.

Он полагает, что такие решения властей могут быть направлены на то, чтобы изгнать с острова русский бизнес.

«Пострадавшими в этой войне с офшорами стали не только русские и русскоязычные, есть и другие компании. Просто российского бизнеса здесь очень много. Только в этом проблема. То есть эти меры не направлены напрямую на Россию. Я бы не сказал, что это чисто антироссийская дискриминация как таковая. Но российский бизнес является основным „потерпевшим“ в этой ситуации», — сказал он.

«Эра офшоров заканчивается», — считает Михневич.

Напомним, партию «Эго о политис» бывший совладелец Wargaming.net Иван Михневич зарегистрировал в 2017 году.

Ранее в интервью TUT.BY Михневич признавался, что Беларусь для него пока является «закрытой страной по причинам фактической недальновидной политики, проводимой в отношении бизнеса». «Мне больно видеть отрицательную селекцию, проводимую на моей родине», — резюмировал он.

Иван Михневич, возглавлявший главный центр разработок Wargaming в Минске,
в 2014-м продал долю в Wargaming.net и занялся развитием собственных проектов.

 
Теги: Минск
 
 
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«Русскому бизнесу» становится все сложнее работать на Кипре - банки создают «токсичные условия» работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны,...
 
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