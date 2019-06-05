|
Сооснователь Wargaming - о деофшоризации Кипра: «Русскому бизнесу» стало тяжелее
06.06.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Русскому бизнесу» становится все сложнее работать на Кипре — банки создают «токсичные условия» работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны, заявил в интервью
Михневич является также вице-президентом партии «Эго о политис» («Я гражданин»). Ее называют «русской», поскольку она была основана русскоязычными гражданами Кипра для защиты их интересов.
Власти Кипра решили окончательно завершить деофшоризацию экономики около года назад.
«Последняя директива Центробанка годичной давности окончательно подводит черту под всем этим этапом, и Кипр во многом существенно лишается части экономики по просьбе или под давлением — я в этом не участвовал и не могу сказать — американской администрации», — сказал Михневич.
Он полагает, что такие решения властей могут быть направлены на то, чтобы изгнать с острова русский бизнес.
«Пострадавшими в этой войне с офшорами стали не только русские и русскоязычные, есть и другие компании. Просто российского бизнеса здесь очень много. Только в этом проблема. То есть эти меры не направлены напрямую на Россию. Я бы не сказал, что это чисто антироссийская дискриминация как таковая. Но российский бизнес является основным „потерпевшим“ в этой ситуации», — сказал он.
«Эра офшоров заканчивается», — считает Михневич.
Напомним, партию «Эго о политис» бывший совладелец Wargaming.net Иван Михневич
Ранее в интервью TUT.BY Михневич
Иван Михневич, возглавлявший главный центр разработок Wargaming в Минске,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Русскому бизнесу» становится все сложнее работать на Кипре - банки создают «токсичные условия» работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)